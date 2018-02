«Corea del Norte está cambiando más rápido de lo que el mundo piensa» Thae Yong-ho asesora a Corea del Sur en el Instituto para la Estrategia de Seguridad Nacional. :: P. M. díez Número dos de la embajada en Londres, fue el más alto cargo en desertar en una década y revela las interioridades del régimen de los Kim Thae Yong-ho Diplomático desertor PABLO M. DÍEZ SEÚL. Domingo, 18 febrero 2018, 00:50

Como vicecanciller de la Embajada de Corea del Norte en Londres, Thae Yong-ho tenía una vida de privilegios impensable para sus sufridos compatriotas. Tras pasar más de una década destinado en Dinamarca, Suecia y Reino Unido, ocupaba uno de los puestos más altos de la diplomacia norcoreana y el régimen confiaba plenamente en él. Buena prueba de ello es que, en 2001, fue traductor en un almuerzo en Pyongyang del 'Querido Líder' Kim Jong-il con el entonces primer ministro sueco, Göran Persson, y el responsable de Política Exterior de la UE, Javier Solana. Su lealtad estaba tan fuera de toda duda que, en 2015, hizo de 'niñera' durante un viaje a Londres de Kim Jong-chol, hermano del dictador Kim Jong-un, para asistir... ¡a un concierto de Eric Clapton! A su vuelta a Pyongyang, le esperaban un ascenso, su casa de 125 metros cuadrados con tres habitaciones y la mejor universidad para sus dos hijos. Pero, precisamente por ellos, desertó con su familia en el verano de 2016.

-¿Por qué desertó?

-En Corea del Norte disfrutaba de privilegios y beneficios económicos. Pero, al viajar por Europa como diplomático, me di cuenta de las contradicciones de este sistema. No podía abandonarlo de joven por el principio de culpabilidad por asociación: si desertas, tus familiares y amigos serán castigados. Pero, cuando miraba a mis hijos, sabía que si volvía a Corea del Norte con ellos, su vida sería muy difícil porque se habían educado en Occidente bajo valores de democracia y libertad. Ellos aprendieron muy pronto que el régimen norcoreano no era bueno para el ser humano. Como padre, el mayor legado que puedo dejarle a mis hijos es la libertad. No podía obligarlos a vivir como esclavos.

LAS FRASES Un futuro mejor «Pensar que mis hijos y mis nietos iban a vivir en el mismo sistema que yo era un infierno inaceptable» Desconfianza social «Corea del Norte se basa en espiarse unos a otros. No puedes abrir la mente ni a tus amigos» El régimen de los Kim «Es un sistema muy peculiar; no es comunista ni socialista, sino feudal»

-Imagino lo duro que fue porque atrás dejaba a su familia en Pyongyang.

-Lo discutí con mi esposa entre seis meses y un año. Primero empiezas a quejarte de la insatisfacción con el sistema, luego tienes discusiones con la familia y finalmente tomamos una decisión. Fue acertada, pero tuve que dejar atrás a mi hermano y mi hermana, que habrán sido castigados. En abril del año pasado, el régimen permitió a la CNN entrevistarlos para decir que no habían sufrido represalias, pero creo que era solo propaganda. No tengo información sobre ellos.

-¿Cómo era su vida?

-En público, tenía que pretender que era muy leal. Pero, en mi interior y con mis hijos, era honesto. Mis hijos han sido educados en Reino Unido y no podía mentirles.

-¿Tampoco podía ser sincero con sus amigos?

-Corea del Norte se basa en espiarse unos a otros. No puedes abrir tu mente ni a tus amigos.

-¿Ayudaba al régimen a conseguir dinero de forma ilegal, como otros diplomáticos?

-Hay una percepción errónea de que todos los diplomáticos norcoreanos están implicados en actividades ilícitas. Los diplomáticos norcoreanos se dividen en dos categorías: los profesionales enviados por el Ministerio de Exteriores como yo, que no estamos autorizados a esas actividades, y los agentes enviados por organizaciones especiales o por el Partido de los Trabajadores. Estos se encuentran en las embajadas con pasaportes diplomáticos y consiguen fondos para el régimen.

-¿Cómo?

-Aunque en Londres teníamos cinco diplomáticos y ninguno estaba involucrado en dichas actividades, había dos agentes enviados por la Compañía Nacional de Seguros que buscaban dinero, reasegurando pólizas para cometer estafas. Ambos fueron expulsados en 2016. Mucha gente ha sido expulsada también de la Embajada norcoreana en Alemania, que era el centro de estas agencias que robaban tecnología o compraban maquinaria con empresas tapadera.

-De España también han sido expulsados dos diplomáticos norcoreanos.

-Hasta donde yo sé, no estaban implicados en actividades ilícitas.

-¿Cuándo empezaron sus dudas sobre el régimen?

-Las descubrí muy pronto porque mi primer puesto diplomático fue en 1996 en Dinamarca, donde me sorprendí al ver un mundo nuevo con Estado del bienestar y socialdemocracia. Pero, ¿qué podía hacer? Kim Il-sung había muerto en 1994 y su sucesor era Kim Jong-il. Como un hombre no puede vivir para siempre, pensé que la generación de mis hijos vería cambios tras la muerte de Kim Jong-il. Cuando este nombró heredero a su hijo, perdí toda esperanza. Pensar que mis hijos y mis nietos iban a vivir en el mismo sistema que yo era un infierno inaceptable.

-¿Cómo ve el acercamiento entre las dos Coreas por los Juegos Olímpicos de Invierno en PyeongChang?

-Ya se esperaba. Cuando Corea del Norte está arrinconada, busca una salida, como hizo en 1994 y 2007. Ahora, después de varios ensayos nucleares y de misiles intercontinentales, todo el mundo, incluso China, se ha unido contra Corea del Norte, que no puede sobrellevar las sanciones y quiere romperlas sin desnuclearizarse.

Sanciones

-¿Cómo están afectando esas sanciones?

-El año pasado, la economía de Corea del Norte sufrió dramáticamente porque China se unió a las sanciones. Las exportaciones de carbón se hundieron y Pekín incluso llevó a cabo un embargo de petróleo. Muchos países están expulsando a los emigrantes norcoreanos (cuyos sueldos iban al régimen). Es una situación muy seria porque el comercio exterior de Corea del Norte se ha contraído mucho. Me han dicho que muchos empresarios chinos han cerrado ya sus negocios allí. Si se corta el grueso de su comercio, como petróleo, hierro y carbón, y se prohíben sus exportaciones a China, la economía norcoreana no puede sostenerse.

-¿Hay posibilidad de un golpe militar contra Kim Jong-un o una revolución?

-No en un futuro inmediato, porque la sociedad norcoreana ha estado controlada por la familia Kim durante más de 70 años. No puede haber inmediatamente un golpe o un levantamiento popular como la 'revuelta árabe'. Pero, a largo plazo, esta posibilidad está creciendo. La economía norcoreana, no en su conjunto sino en la vida del pueblo, está mejorando porque está floreciendo el libre mercado, que no hay manera de controlar y se desarrolla por la lucha independiente de la gente para sobrevivir. Las autoridades norcoreanas han decidido aceptarlo y ofrecer este tipo de libertad de mercado. La política y la economía van en direcciones distintas y, algún día, habrá algún tipo de revolución para armonizarlas.

-¿Se creen realmente los norcoreanos la propaganda?

-Corea del Norte es un sistema muy peculiar; no es comunista ni socialista, sino feudal, donde la familia Kim lo decide todo. Es un sistema dinástico y hereditario donde el líder debe ser adorado como un dios y todo tiene que ser proporcionado por él. Pero Kim Jong-un no puede darle ya ningún bienestar económico a su pueblo. Corea del Norte está cambiando más rápido de lo que se piensa. A pesar de la propaganda, la mayoría de la gente ya no confía en el régimen. Aunque los norcoreanos no tienen acceso a internet, todo el país ve las series surcoreanas gracias a los contrabandistas. Eso significa que hay redes para compartir la información. Estoy seguro de que la revolución se está cociendo.