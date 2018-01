Comienza el primer juicio relacionado con la matanza de la sala Bataclán de París

parís. Es el primer juicio relacionado con los atentados del 13-N ya que el de Salah Abdeslam, el único superviviente de los comandos que causaron 130 muertos y más de 400 heridos, fue aplazado en Bruselas al 5 de febrero próximo. Pero en el banquillo solo se sientan tres delincuentes habituales acusados de haber encubierto a Abdelhamid Abaaoud, presunto organizador de los atentados, y a uno de sus cómplices que murieron cinco días después en el asalto policial a su guarida en Saint-Denis, localidad limítrofe con París.

El proceso se abrió ayer en el Tribunal Correccional de la capital francesa en medio de una gran expectación y con alrededor de 500 víctimas de la matanza en la sala Bataclan y varias terrazas de París que ejercen la acusación particular. Los principales imputados son Jawad Bendaoud, que alquiló el piso franco, y Mohamed Soumah, que ejerció de intermediario. Ambos se exponen a seis años de prisión por encubrimiento terrorista.

El tercer procesado comparece en libertad provisional por no denunciar un crimen terrorista. Su hermana, prima de Abaaoud, también falleció en la intervención de las fuerzas de asalto en un edificio que quedó semiderruido y al que todavía hoy no han podido volver los habitantes de sus 50 modestas viviendas. La instrucción sumarial no ha permitido probar la implicación directa de los acusados en los ataques del 13 de noviembre de 2015 que fueron asumidos por el autoproclamado Estado Islámico. Pero la acusación está convencida de que no podían ignorar que eran terroristas las personas a las que brindaron alojamiento en plena conmoción social por los atentados más graves perpetrados en la historia reciente de Francia.

Muchas asociaciones de víctimas lamentan que el trio no haya sido juzgado junto a Abdeslam, preso en Francia, en un proceso que todavía no tiene fecha. El juicio de la colaboración, la ayuda pasiva y la no denuncia está programado hasta el 14 de febrero.