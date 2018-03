Combate diplomático en el Mediterráneo Uno de los jóvenes eritreos rescatados en el Mediterráneo por 'Open Arms'. :: Kepa Fuentes / reuters España e Italia intervienen después de que una patrullera libia intentara detener a emigrantes rescatados por una ONG española DARÍO MENOR CORRESPONSAL R OMA. Sábado, 17 marzo 2018, 00:43

Le echaron mucho valor los socorristas voluntarios de la ONG española 'Open Arms' que rescataron el jueves a 218 inmigrantes en el Mediterráneo central a unas 70 millas de la costa libia. Cuando en una primera operación estaban salvando a los niños y a las mujeres, se les acercó una patrullera del país norteafricano y los militares les dijeron que les entregaran a los desplazados o les disparaban. Tras dos horas de tensas negociaciones, los socorristas consiguieron convencer a los libios de que los desplazados se iban con ellos. Embarcarlos en la patrullera libia habría significado devolverles al infierno de los centros de internamiento para inmigrantes de los que habían escapado. El guardacostas estuvo además dificultando el rescate, según dos reporteros del diario 'Ara' que se encontraban a bordo de la nave española.

No acabaron ahí los problemas. Durante todo el día de ayer pidió a las autoridades italianas autorización para desembarcar a los desplazados, pero hasta última hora no le llegó la 'luz verde' para acudir hoy al puerto siciliano de Pozzallo. Desde Roma se les decía que la solicitud tenía que venir a través del Gobierno español y mientras se alargaban los trámites burocráticos los rescatados aguantaban en una situación límite. «Sufren deshidratación, hipotermia y desnutrición aguda. Muchos necesitan un gotero y una asistencia que no podemos ofrecerles a bordo», denunció Laura Lanuza, portavoz de la ONG.

«Es la primera vez que Roma nos pide que la solicitud de desembarco venga desde las autoridades españolas. Está contemplado en el código de conducta que tuvimos que firmar para poder seguir operando, pero hasta ahora no había hecho falta. Estamos llamando a todas las puertas: ministerios en España e Italia, embajadas... Los inmigrantes no pueden esperar más y nos queda solo comida para un día», comentó Lanuza. Fuentes diplomáticas españolas aseguraron que «trabajamos para que puedan desembarcar lo antes posible», sin precisar si los inmigrantes podían acabar en algún puerto español, como se especuló durante parte del día.

El hecho de que la ONG se negara a entregar a los desplazados provocó una polvareda política. «'Open Arms' ha desafiado a la guardia costera libia, que le pedía justamente que le entregara a las personas partidas ilegalmente de sus costas», advirtió Maurizio Gasparri, senador de Forza Italia. Los partidos de izquierda pidieron en cambio que se facilitara el desembarco en Italia.

Entre los 218 rescatados había una pequeña de tres meses enferma de sarna. Tuvo que ser evacuada a una patrullera maltesa junto a su madre. Había unas 30 mujeres y 15 menores de 7 años entre los desplazados. Una parte significativa provenía de Eritrea.