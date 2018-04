Cierre de filas con España sobre Cataluña

bruselas. El presidente francés, Emmanuel Macron, volvió a erigirse ayer en uno de los grandes aliados del Gobierno español en el proceso rupturista impulsado por el independentismo catalán. Interpelado durante el turno de preguntas sobre las regiones que quieren separarse del Estado miembro al que pertenecen, advirtió de que «hay que respetar las constituciones que la gente ha elegido, gusten o no». «La soberanía en la UE se expresa a nivel estatal. La Constitución no puede trocearse, la soberanía no puede deshacerse al menos hasta que el pueblo entero lo decida», apostilló.

El autor de la pregunta fue el socialista Ramón Jáuregui, que decidió no pronunciar la palabra Cataluña en su interpelación quizá para dar a un sentido mucho más amplio a la respuesta de Macron. Más europeísta. Algo así para un aviso a navegantes donde el jaleo catalán puede ser un peligroso precedente para el proyecto comunitario. Se trataba de marcar el terreno, para éste o futuros movimientos independentistas. Y claro, Macron lo entendió. Vaya si lo hizo.

«Soy sensible a todas las expresiones culturales. Soy favorable a acompañar estas especificidades, la riqueza de nuestra diversidad, pero hay que hacerlo en un marco democrático y este marco democrático supone respetar las constituciones, gusten o no», zanjó. Tras recordar que en esta Europa la soberanía se expresa a nivel estatal, dijo de que la Constitución no puede trocearse y la soberanía no se deshace a menos que así lo decida un pueblo entero», remarcó.

¿Por qué es importante lo que diga Macron? Primero, porque es uno de los grandes líderes europeos, uno de los pocos capaces de marcar el rumbo del club. Y segundo, porque toda expresión independentista dentro de la UE debe contar con el aval de los 28 Estados miembros. Bastaría con el veto de España, pero a día de hoy, ninguno de los otros 27 países ha mostrado la más mínima iniciativa en favor de la causa catalana.

Macron manda y tiene las cosas muy claras, quizá por eso, ningún independentista le preguntó por Cataluña. Ya sabían la respuesta y no querían escucharla en público. La realidad, en boca del presidente francés, suena demasiado dura.