La Casa Blanca agasaja a su invitado con una cena especial Unas 140 personas irán al evento, para el que el anfitrión vestirá de gala aunque no se prevé que el menú sea sofisticado MERCEDES GALLEGO CORRESPONSAL NUEVA YORK. Domingo, 22 abril 2018, 00:52

Hora de sacar el champán. Emmanuel Macron supo deslumbrar a Donald Trump con lo que más le gusta, un desfile de poderío militar como no había visto en su vida. Ahora le toca devolver los honores, pero no hubiera quedado bien improvisar el primer desfile estadounidense sin más ocasión que la visita de un aliado, por mucho que le haya acompañado en Siria. Mejor corresponderle con la primera cena de Estado de su presidencia. Durante la campaña había dicho que no celebraría ninguna hasta que acabase con el déficit comercial, pero a pesar de su discurso proteccionista este sigue aumentado mes a mes (9.000 millones de dólares más en febrero con respecto a enero, según el Departamento de Comercio).

Las cenas de Estado se reservan para aquellos dignatarios con los que se quiere forjar una amistad especial, pero pocos dejan pasar el primer año de gobierno sin rendírselo a nadie. Ronald Reagan le dedicó la primera al Reino Unido al mes de llegar, Bill Clinton a Corea del Sur cuando quería fraguar la paz en la península, George W. Bush a su vecino mexicano, al que había prometido volver la vista antes de que el 11-S lo distrajese, y Barack Obama a India, mirando al futuro.

Para esta ocasión la primera dama Melania Trump lleva «meses» estudiando la historia común entre los dos países, pero nadie apuesta a que el menú sea muy sofisticado para los 140 invitados.