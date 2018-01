Berlusconi elige a Tajani como su hombre de paja A la izquierda, Berlusconi, inhabilitado para ejercer cargos públicos hasta 2019, y a la derecha, Tajani, el actual presidente del Parlamento Europeo. :: reuters El magnate inhabilitado proclama al presidente del Parlamento Europeo candidato a primer ministro de Italia DARÍO MENOR ROMA. Domingo, 28 enero 2018, 00:43

Silvio Berlusconi despejó el pasado jueves cuál es la cualidad que más valora en un subalterno a la hora de concederle cierta visibilidad política: la lealtad perruna y añeja. Ese fue el argumento con el que por fin se decidió a lanzar el nombre del candidato de su partido, Forza Italia (FI), de cara a las elecciones generales del próximo 4 de marzo, en las que se presenta en una coalición con otras formaciones de centro derecha que las encuestas vaticinan ganadora. El elegido es Antonio Tajani, presidente del Parlamento Europeo y que supone una opción «buenísima» por ser «uno de los fundadores» de FI y haber demostrado en las últimas dos décadas «una lealtad absoluta y total a nuestros principios y a mí».

Berlusconi desveló la apuesta por Tajani en una entrevista con la radio RTL, en la que dijo que baraja también otros dos nombres más pero sin desvelar quiénes eran. Él no puede ser primer ministro por estar inhabilitado hasta noviembre de 2019 para ejercer cargos públicos debido a una condena por evasión fiscal.

Muy metido en la campaña electoral, Tajani de momento dice que su sitio está en Estrasburgo. «La presidencia de un italiano en una institución como el Parlamento Europeo da lustre a mi país y yo pretendo seguir hasta el final de la legislatura. Sigo la política italiana y solo tengo un deseo: que Berlusconi pueda volver lo más rápido posible a guiar el centro derecha gracias al veredicto que esperamos», contó en el 'Corriere della Sera'. Se refería a la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos al que apeló el ex 'Cavaliere' para que le permita volver a la primera línea. El fallo se espera en los próximos meses, una vez que hayan pasado las elecciones.

Un 47% de los italianos sigue indeciso ante las elecciones generales del próximo 4 de marzo

Romano de 64 años y con un pasado como periodista, el presidente del Parlamento Europeo accedió al cargo hace un año tras una larga carrera política en este organismo. Desde Estrasburgo lleva tiempo azuzando el miedo a que se haga con las riendas de Italia el Movimiento 5 Estrellas (M5E), la formación fundada por el cómico Beppe Grillo y que se ha convertido en el primer partido en solitario en intención de voto con su discurso de protesta y en contra de los partidos tradicionales.

«En Europa están preocupados por la inestabilidad de nuestro país, no por las alianzas», comentó Tajani en 'Il Messaggero', defendiendo así el pacto de FI con otras formaciones políticas que también levantan ampollas, como la Liga de Matteo Salvini. «Siempre hemos sido aliados», recordó. Además de su largo historial de acudir coaligados a las elecciones generales, FI y la Liga gobiernan de forma conjunta en tres regiones del norte del país: Lombardía, Véneto y Liguria. «En Europa se han dado cuenta de que Berlusconi es el único capaz de garantizar la estabilidad», aseguró Tajani.

«Candidato virtual»

Massimo Franco, columnista del 'Corriere della Sera', solo concede al presidente del Parlamento Europeo el título de «candidato virtual», pues de momento no lo aceptan ni la Liga ni la otra pata de la alianza, el partido ultraderechista Hermanos de Italia. Los tres se pusieron de acuerdo en que el que saque más votos será quien proponga el nombre del próximo jefe de Gobierno. «Berlusconi tendría que convencerles de que acepten a Tajani, que contaría con el respaldo de Bruselas y del presidente de la República, Sergio Mattarella».

Para Giovanni Orsina, profesor de ciencia política en la Universidad Luiss-Guido Carli de Roma, la cuestión de quién es el elegido para guiar el centro-derecha tiene una importancia relativa, pues «todo el mundo sabe que el que manda es Berlusconi». «Frente al M5E y a la antipatía que genera Matteo Renzi (Partido Democrático), representa la opción usada pero segura, aunque haya gobernado mal». añade.

En el propio partido del ex 'Cavaliere' dejan muy claro que su liderazgo no se discute. Si siguen escalando en las encuestas (los últimos sondeos otorgan a la coalición conservadora alrededor de un 35% de los votos) y consiguen finalmente colocar a uno de los suyos en el poder, el próximo primer ministro no podrá salirse del programa acordado por la coalición de centro derecha ni de las directrices marcadas por el magnate milanés. No hay que olvidar cuál es el lema que acompaña al logotipo de FI en la propaganda electoral: 'Berlusconi presidente'.