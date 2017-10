Aznar asesorará a los radicales del 'brexit'

londres. El expresidente del Gobierno José María Aznar ha aceptado patrocinar un grupo de fomento de las ideas del comercio libre liderado por un miembro del Partido Conservador británicos que se ha distinguido por su persistencia en favor de la marcha de la UE y por dos empresarios que participaron en la dirección de la campaña en favor del 'brexit'. Daniel Hannan, el eurodiputado que ha promovido la creación del Institute for Free Trade, cuya financiación no se conoce, hizo campaña cuando Aznar gobernaba en España para que los conservadores británicos se fuesen del Partido Popular Europeo (PPE), que describió como 'euro-fanático' y del que el PP español era en tiempo de Aznar y es ahora es uno de sus miembros más importantes.

Hannan logró finalmente la victoria en su larga batalla cuando David Cameron retiró a los conservadores británicos del PPE. Se opuso radicalmente a la creación del euro, en el que Aznar fundió la peseta durante su mandato, y fue también muy crítico con la invasión de Irak, fomentada por el español.

Las conexiones euroescépticas de Aznar en Reino Unido tienen historia. Es miembro del consejo directivo de News Corporation, la multinacional de medios de comunicación gestionada por la familia Murdoch que publica el diario 'The Sun', distinguido por sus agrias campañas contra la UE y que se volcó en el referéndum de 2016 en favor del 'brexit'. 'The Sun' es el diario con más lectores, después de que la compañía cerrase el 'News of the World' por las prácticas delictivas de sus periodistas. Publica también 'The Times', que se mostró favorable a la permanencia en un editorial antes del voto, y 'The Sunday Times', su versión dominical más leída, que pidió el voto por la marcha de la UE.

La multinacional ha sido salpicada también por escándalos en la cadena Fox de televisión que posee en EE UU, donde el patrón del grupo, Rupert Murdoch, y medios de la compañía mostraron su apoyo a Donald Trump, que consideró el 'brexit' como una gran oportunidad.

El nuevo instituto quiere convertir el 'brexit' en bandera para eliminar barreras comerciales. Aznar es la figura de trayectoria más destacada en su consejo de asesores, donde están también un líder conservador derrotado, Michael Howard, un senador por Nebraska, una exministra neozelandesa y los expresidentes de Bolivia durante cerca de dos años, Jorge Quiroga, y de Australia durante tres, Tony Abbott.