EE UU aumenta la presión sobre Teherán y trata de provocar una respuesta popular al régimen

Rusia no era el único país interesado en que Donald Trump fuese presidente. Israel, Arabia Saudí y Emiratos le ofrecieron ayuda para ganar las elecciones, según 'The New York Times'. Encaja, por tanto, que su Gobierno intente ayudarles ahora contra su peor enemigo en la región, Irán, al que el secretario de Estado, Mike Pompeo, amenazó ayer con «las peores sanciones de la historia».

En su primer gran discurso sobre política internacional, Pompeo anunció una lista de doce demandas imposibles que el régimen de los ayatolás tendría que cumplir para evitar la furia de EE UU. De lo contrario, amenaza con «aplastar» su economía y la de todos sus satélites alrededor del mundo. La ofensiva ya ha empezado. En las dos semanas transcurridas desde que Trump anunció su decisión de retirarse del acuerdo antinuclear firmado con las potencias europeas, Rusia y China, las grandes empresas que habían empezado a invertir en el país persa han huido por temor a represalias estadounidenses. La UE aguanta el tipo, pero todo el mundo sabe que sin EE UU será muy difícil mantener el estatu quo de ese pacto negociado en la etapa de Barack Obama.

Su sucesor cree que «la riqueza que ha creado Occidente» en Irán está siendo usada para avanzar guerras 'proxy' en terceros países «con masivas repercusiones para todo Oriente Próximo», condenó Pompeo. Israel combate a Teherán en Siria y Líbano, Arabia Saudí en Yemen. Afganistán se queja de su apoyo a los talibanes. Todos ven con temor su creciente influencia en Irak «y la lista continúa», advirtió Pompeo, que acusó a Irán de ser «el mayor patrocinador de terrorismo en el mundo». Dirigiéndose directamente al pueblo iraní, preguntó: «¿Es así como queréis que se conozca a vuestro país?».

La estrategia de aplicar «una presión financiera sin precedentes» no busca solo eliminar el «dinero ensangrentado» sino incentivar un levantamiento popular. En las protestas de los últimos meses el Gobierno de Trump huele sangre. «A los trabajadores no se les paga, hay huelgas todos los días, el real se está hundiendo, el desempleo juvenil alcanza el 25% y los malos manejos de sus recursos naturales han traído varias sequías y crisis medioambientales», enumeró. Una tormenta perfecta que cree poder llevar al punto de erupción «abogando incansablemente por el pueblo iraní».

«¿Quién eres tú ?»

El presidente de Irán, Hasán Rohaní, respondió duramente a las declaraciones de Pompeo. «¿Quién eres tú para decidir por Irán y el mundo?», estalló al conocer las palabras del secretario de Estado. «El mundo ya no acepta que EE UU decida por él. Como países independientes, esa era se acabó. Seguiremos nuestro camino con el apoyo de nuestra nación», dijo Rohani.

En los próximos días, el Tesoro anunciará sanciones que se sumarán a las que reanudó la semana pasada, salvo que el Gobierno iraní «recupere el sentido común» y renegocie el acuerdo antinuclear. Además de la verificación permanente, deberá revelar los detalles de sus pasadas intenciones como un 'mea culpa', cerrar el reactor de agua pesada que se le permitió mantener, acabar con el desarrollo de misiles, dejar de financiar a grupos como Hezbolá, los yihadistas palestinos, los talibanes afganos o los hutíes de Yemen, desmovilizar a las milicias chiíes, retirar sus fuerzas de Siria y liberar a todos los detenidos de EE UU y sus aliados. Una lista «muy larga», admitió, para la que busca el apoyo del mundo.