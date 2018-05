El aspirante Trump dictó a su médico lo que tenía que decir sobre su salud Su guardaespaldas arrasó el despacho del doctor Bornstein cuando éste hizo público que el ya presidente usaba un producto para el cabello MERCEDES GALLEGO CORRESPONSAL NUEVA YORK. Jueves, 3 mayo 2018, 00:29

El entusiasmo del almirante Ronny Jackson sobre los «excelentes» genes del presidente le valió ser propuesto para dirigir el Departamento de Veteranos, aunque luego tuvo que retirar su candidatura por su historial de médico temperamental, dado a la bebida y a los abusos de poder. Harold Bornstein, el doctor de Donald Trump durante los 36 años anteriores a ganar la presidencia, escribió «al dictado» que su paciente sería «inequívocamente el presidente más sano de la historia». No le sirvió para acompañarlo a la Casa Blanca y el resentimiento le hace contar ahora con pelos y señales los entresijos de la salud de Trump.

El estrambótico facultativo de Manhattan que presume de ser «la única persona del mundo» que tiene todos los teléfonos personales del magnate y sus esposas aplaudió públicamente la caída en desgracia de Jackson, el médico de la Casa Blanca al que no logró sustituir. Jackson no sólo tuvo que renunciar a dirigir el segundo mayor ministerio después de Defensa sino que ahora lo investiga el Pentágono.

Puesto a desahogarse, el antiguo médico de Trump, con el que no ha tenido contacto desde que ganó las elecciones, contó que la carta en la que certificó la «excelente» salud del entonces candidato se la «dictó» él por teléfono. Era septiembre de 2016 y Trump, de 71 años, se mofaba de que su rival, Hillary Clinton, carecía de «resistencia» y cuestionaba la salud de una candidata a la que el mundo vio desmayarse en el homenaje a las víctimas del 11-S -después se supo que tenía neumonía-. Bornstein justificó la hipérbole de que sería el presidente más sano de la historia porque «todos los demás están muertos o enfermos». Bill Clinton, operado de corazón, no protestó.

Trump no sólo no compensó a Bornstein con el puesto de médico de la Casa Blanca, sino que la invitación a su toma de posesión no incluyó asiento.