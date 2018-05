Argentina gana una semana de respiro Las medidas adoptadas por el Gobierno de Macri calman los mercados y alejan por el momento el fantasma del 'corralito' MARCELA VALENTE BUENOS AIRES. Lunes, 7 mayo 2018, 00:11

Una moderada expectativa reinaba ayer en el Gobierno de Argentina en vísperas de la reapertura hoy del mercado cambiario. Con las medidas adoptadas el viernes por el Banco Central se frenó la devaluación -que alcanzó el 12% en pocas semanas- pero una fragilidad económica subyacente quedó al desnudo y por eso la incertidumbre persiste. La depreciación del peso y la decisión de aumentar la tasa de interés al 40% traerán una más alta inflación y un freno a la actividad económica.

La consultora Ecolatina mantiene que la inflación llegará al 24% en diciembre -pese a que el Ejecutivo insiste en que debe ser del 15%-, mientras que sitúa el crecimiento económico, previsto en un 3,5% en el presupuesto oficial, en menos del 2%. Y no es el estudio más pesimistas. Los datos ya de por sí preocupantes de Ecolatina vienen además con una advertencia: se cumplirán «siempre y cuando no haya nuevas sorpresas cambiarias». Y eso es justamente lo que el Gobierno de Mauricio Macri no puede prever.

La semana pasada Argentina fue el país que más devaluó su moneda y el que tiene hoy la tasa de interés más alta del mundo. Del 27,2% que ofrecía el Banco Central el mes de abril se pasó en los últimos días al 30%, luego al 33% y enseguida al 40%. Trece puntos en dos semanas. Se trata de una tasa elevada incluso para Argentina, donde la inflación del último año fue del 25,4%.

Pero además de subir la tasa, la entidad anunció que los bancos deben reducir del 30% al 10% sus depósitos en moneda extranjera a partir de hoy para permitir una mayor oferta de divisas sin que la autoridad monetaria tenga que volver a intervenir. Desde el pasado mes de marzo las reservas del Banco Central han pasado de 62.000 a 55.000 millones de dólares (de 52.000 a 46.000 millones de euros). El problema es que algunas entidades ya habían incumplido el mínimo exigido.