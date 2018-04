Adiós a Barbara Bush, matriarca de Estados Unidos

Nunca se tiñó las canas ni se mordió la lengua, salvo cuando sus ideas contradecían las de su marido. Barbara Bush, la segunda mujer de la historia que dio un marido y un hijo a la galería de presidentes de EEUU, falleció el lunes por la noche en su casa de Houston (Texas) a los 92 años. Uno menos de los que tiene su marido, también en condiciones muy frágiles.

El comunicado oficial colgado en Twitter no especifica la causa de la muerte, pero la ex primera dama del 41 presidente padecía desde hace mucho una obstrucción pulmonar que le causó problemas de corazón. Después de varias operaciones e ingresos hospitalarios, la familia informó ayer de que daba por terminado los tratamientos médicos y sólo recibiría cuidados paliativos en su casa. Su muerte se consideraba inminente y no tardó ni un día en llegar.

A diferencia de Nancy Reagan, que le precedió, o Hillary Clinton, su sucesora, esta Bush sólo quería ser «esposa, madre y abuela». Conoció a George H. Bush en un baile a los 16 años y le dedicó su vida.