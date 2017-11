AT&T abre la vía para acusar a Trump de abuso de poder El Departamento de Justicia bloquea su fusión con Time Warner si esta no se deshace de la cadena CNN, como quería el presidente MERCEDES GALLEGO Miércoles, 22 noviembre 2017, 00:51

Nueva York. El fiscal especial Bob Mueller investiga desde mayo si Donald Trump despidió al director del FBI para evitar que le investigase por la trama rusa. Ahora los tribunales tendrán que investigar también si el presidente ha utilizado al Departamento de Justicia para vengarse por el trato que recibe en la CNN, al bloquear la fusión de AT&T y Time Warner, propietaria de la cadena de noticias, si no se deshacía de la CNN. Será la segunda investigación por abuso de poder que afronte Trump en menos de un año, una acusación que trajo el 'impeachment' a tres presidentes, Johnson, Nixon y Clinton.

El Departamento de Justicia cumplió ayer la amenaza de bloquear la operación, valorada en 85.000 millones de dólares (algo más de 72.000 millones de euros), al demandar a AT&T en los tribunales por prácticas contra la libre competencia. Se esperaba que el gigante de las telecomunicaciones se rindiera ante el poder del Gobierno federal deshaciendose de la cadena de noticias a la que Trump acusa de emitir «fake news». Dos de sus altos ejecutivos trataron de congraciarse con el nuevo presidente tras las elecciones con sendas visitas a la Torre Trump.

El magnate correspondió alabando el «gran trabajo» que había hecho el jefe ejecutivo de la empresa texana, Randall Stephenson, al adaptar la empresa a los nuevos tiempos, pero eso no mermó su antipatía por la cadena. «Mientras estaba en Filipinas me vi obligado a ver la CNN, lo cual no había hecho en meses, y de nuevo me di cuenta de lo mala y lo falsa que es. ¡Perdedores!», tuiteó la semana pasada.

La cadena de noticias es una parte insignificante del gigante de las telecomunicaciones, pero Stephenson ha decidido plantarle cara y enfrentar la demanda, que según los analistas puede ganar. La fusión recibió el beneplácito del Gobierno de Obama y del Congreso, en línea con otras operaciones semejantes de fusión vertical aprobadas en el pasado entre empresas de distinto origen.