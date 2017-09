Más de 5.000 réplicas de los terremotos en México Interior de un bloque de la capital, a la vista tras el terremoto. :: afp Los rescatistas intentan acceder por túneles de incierta estabilidad al edificio de la capital donde habría quince cadáveres atrapados MILAGROS L. DE GUEREÑO LA HABANA. Domingo, 1 octubre 2017, 00:55

La tierra sigue temblando en México. Las cerca de 5.500 replicas registradas por el Servicio Sismológico Nacional desde el terremoto del 7 de septiembre y las 39 del cimbronazo del 19 no detuvieron las labores de los rescatistas que en una lucha contra el tiempo aún trabajan buscando atrapados entre los escombros. Y según expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) un terremoto con intensidad superior a ocho en la escala de Richter podría volver a sacudir a la nación, como consecuencia de una brecha sísmica bajo la costa de Guerrero.

Pese a esa amenaza imprevisible, los especialistas, entre ellos los españoles, desafían todavía el cemento y los hierros, construyendo túneles cuya estabilidad no está garantizada para intentar sacar los otros 15 que se presupone continúan en el último edificio donde había esperanza de vida, el de Álvaro Obregón 289. Allí estaba el aparejador malagueño Jorge Gómez. Desgraciadamente no salió vivo. Su cuerpo fue de los últimos entre los 40 que pudieron ser recuperados y ya entregado a su familia. Hasta ayer, sumaban 360 los muertos por el temblor de 7,1 grados que destruyó 39 edificios solo en la capital mexicana.

Y conforme la retirada de escombros avanza, también las autoridades y la justicia siguen su camino. La primera actuación de la Fiscalía ha sido contra la directora y dueña del colegio Enrique Rébsamen, Mónica García Villegas, quien tendrá que declarar por el delito de uso de documento falso para construir un apartamento, que usaba como vivienda personal, en los altos del colegio.

La denuncia original data de febrero, pero no ha sido hasta que ocurrió la tragedia que el Ministerio Público tomó cartas en el asunto. A esa acusación se le sumaron dos más, una de oficio por la muerte de 19 niños y siete adultos, y otra, interpuesta por la jefa delegacional de Tlalpan, Claudia Sheinbaum, contra la directora y contra Alejandro Zepeda Rodríguez, director jurídico y de Gobierno en 2010, y Miguel Ángel Guerrero López, quien ocupó el mismo cargo desde 2013. García Villegas no tuvo mejor idea que exigir el pago de las colegiaturas y advertir que no habría prorrogas pese a la tragedia.