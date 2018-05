35.000 personas piden un nuevo referéndum Domingo, 6 mayo 2018, 00:22

Unas 35.000 personas de diferentes partes de Escocia participaron ayer en una manifestación de carácter festivo por las calles de Glasgow para pedir la celebración de un segundo referéndum de independencia de Reino Unido. La plataforma All Under One Banner, organizadora del evento, había anticipado que esperaba doblar la participación del año pasado, cuando logró reunir a 20.000 manifestantes.