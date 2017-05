Cuando la realidad supera a los hechos

Desde el sitio oficial de la serie 'House of Cards' en las redes sociales, los responsables de la producción que relata las intrigas del despiadado político estadounidense de ficción Frank Underwood, admitieron ayer (en portugués) que está resultándoles «difícil competir» con el rumbo maquiavélico que está adoptando la política brasileña. Y no es para menos.

Ayer mismo, Francisco Zavascki, hijo del fallecido juez Supremo de Brasil, Teori Zavascki, manifestó su desasosiego por la muerte de su padre ocurrida en enero en un supuesto accidente aéreo y se preguntó si no habrá sido un homicidio. Zavascki padre era el juez de la Corte encargado de la megacausa de corrupción conocida como Lava Jato.

En enero, Teori se disponía a avalar los acuerdos de la fiscalía con 77 empresarios de la constructora Odebrecht que implicaban en sobornos a numerosos legisladores y miembros del gobierno de Temer. Fue entonces cuando la avioneta en la que viajaba junto a otros cinco pasajeros y tripulantes se estrelló en el océano Atlántico, en las costas de Río de Janeiro. Temer se mostró compungido en las exequias y luego designó para el puesto vacante en el máximo tribunal a su -hasta entonces- ministro de Justicia, Alexandre de Moraes. Preocupados, los familiares expresaron temores de un sabotaje y pidieron una investigación «a fondo».

Meses antes de la muerte de su padre, Francisco había advertido que un atentado podía ocurrir a algún miembro de la familia. Ayer, escribió en su perfil de Facebook: «Disculpen el exabrupto, pero no tengo cómo no pensar que no mandaron a matar a mi padre».