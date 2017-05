El futuro acuerdo 'pos-brexit' volverá a depender de Valonia

Si alguien pensaba que lo ocurrido con el acuerdo comercial entre la UE y Canadá (CETA) fue sólo una pesadilla con epicentro en la región belga de Valonia, el Tribunal de Justicia de la Unión (TJUE) avaló ayer 'de facto' la resistencia valona sentenciando que los acuerdos comerciales bilaterales de última generación que alcance la Unión deben contar el plácet de los Estados miembros y no sólo de las instituciones comunitarias. Dicho de otro modo, que aprobar un acuerdo comercial como el que se está negociando con Japón, Mercosur o el polémico TTIP con Estados Unidos va a dejar de ser un reto para convertirse en una odisea. Y, ojo, que esto complica sobremanera el futuro pacto con Reino Unido tras el 'brexit', que volverá a depender de si Valonia decide ponerse de nuevo flamenca o de si otro país o región, por pequeños que sean, dicen 'no'.

Si el TJUE es una de las instituciones comunitarias más 'odiadas' en Londres, ayer, ese rechazo se incrementó todavía más. Todo se complica. Y es que la primera ministra, Theresa May, siempre ha defendido que su objetivo era alcanzar un acuerdo rápido y ambiciosa, pero la necesidad de tener que pasar por la Eurocámara, los 28 parlamentos estatales y una decena de parlamentos regionales pueden suponer un severo revés para las aspiraciones británicas. En España, por ejemplo, sólo hace falta la luaz verde del Congreso, no de las autonomías, pero en países como en Bélgica hace falta el OK del Parlamento federal y de los regionales.

El fallo de ayer se refiere al acuerdo que la UE y Singapur firmaron el 20 de septiembre de 2013. Se trata de uno de los primeros acuerdos de libre comercio «de nueva generación», es decir, que sirve de precedente para los grandes acuerdos que están encima de la mesa, de ahí la expectación y la relevancia de la sentencia

Movilización popular

La opinión de los magistrados parte de una solicitud de dictamen de la Comisión, que junto al Parlamento Europeo sí cree que tiene capacidad jurídica para cerrar por sí sola este tipo de acuerdos. Por su parte, el Consejo y los Estados miembros decían que no y al final, han ganado. La sentencia, no obstante, aclara que muchos de las cuestiones negociadas sí puede hacerse sin el visto bueno de las capitales, pero especifica dos apartados en los que no. El primero, clave, es el de los tribunales de arbitraje, y el segundo se refiere a «las inversiones extranjeras no directas.

Conocida la sentencia, la Comisión dijo ver el vaso medio lleno pese al evidente varapalo. «Esto nos da una claridad muy bienvenida y necesaria sobre cómo interpretar los Tratados», aseguró la comisaria de Comercio, Cecilia Malmström. Por su parte, el portavoz jefe, Margaritis Schinas, recordó que fue la Comisión la que llevó el asunto al TJUE y que Juncker ya se barruntaba una sentencia en este sentido.

Los que no ocultaron su satisfacción fueron las ONG y demás colectivos que durante estos últimos años han llevado a la calle su particular lucha contra los tratados comerciales y la globalización. «Es una gran victoria de la democracia», coincidieron.