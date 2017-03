Fillon, el imputado por corrupción que quiere conquistar el Elíseo

A 40 días de las elecciones presidenciales francesas, el candidato conservador François Fillon fue imputado ayer por los jueces instructores del 'caso Penelopegate', los supuestos empleos ficticios de su mujer y dos de sus hijos. Por primera vez un postulante con posibilidades de éxito concurre a la carrera al Elíseo perseguido por la justicia a la que aspira a garantizar su independencia como jefe del Estado. El escándalo de nepotismo le descalifica según las encuestas de una final del 7 de mayo entre la ultra Marine Le Pen, sospechosa de contratos fraudulentos en el Parlamento europeo, y el centrista Emmanuel Macron, con la veracidad de su declaración patrimonial cuestionada y salpicado por un caso de favoritismo.

La esperada imputación de Fillon se produjo un día antes de lo previsto a petición suya. La citación judicial fijada el miércoles fue adelantada para que se desarrollara «en condiciones de serenidad», explicó el abogado defensor, Antonin Lévy. Se evitó de esa manera la acumulación de cámaras a las puertas de los juzgados anticorrupción y la imagen de un presidenciable acosado por la prensa. Los interrogatorios policiales del ex primer ministro y de su mujer, Penelope, ya habían sido practicados con total discreción en febrero al poco de que el semanario 'Le Canard Enchaîné' destapara el escándalo.

Fillon acudió a la convocatoria sin ampararse en su inmunidad parlamentaria como diputado de París. De esta manera se diferenció de Le Pen, quien en los últimos días ha dado plantón a los policías y jueces que investigan las denuncias de la Eurocámara. Lo hizo por sentido del deber según explicó en una declaración leída a los tres jueces en virtud del derecho a no responder a sus preguntas. «El empleo de mi esposa como colaboradora parlamentaria no era ficticio y no corresponde a la autoridad judicial apreciar la calidad o el tenor de ese trabajo», alegó en referencia explícita a la separación de poderes.

Tres delitos le fueron imputados: la malversación de caudales públicos y el desvío de bienes societarios, ambos en grados de complicidad y receptación, así como el incumplimiento de las declaraciones obligatorias al órgano de control de la transparencia de la vida pública. Este último cargo se refiere al préstamo de 50.000 euros a interés cero otorgado por el multimillonario Marc Ladreit de Lacharrière. No fue inculpado de tráfico de influencias por la Legión de Honor que había concedido previamente a su mecenas.

La malversación recubre los 830.000 euros pagados a Penelope Fillon y los 84.000 abonados con fondos del Senado a sus hijos Marie y Charles, en total casi un millón bruto de dinero público. El desvío de capitales privados alude a los 100.000 euros cobrados por su esposa en la revista 'La Revue des deux Mondes', propiedad de Ladreit de Lacharriére. En su declaración judicial, Fillon defendió la realidad de los trabajos realizados por su mujer y pidió respeto a la ley. «Ustedes han decidido convocarme de manera precipitada por hechos que en algunos casos remontan a cerca de veinte años», se quejó.

En el escrito no se menciona a sus hijos, que devolvieron a sus padres una parte de sus emolumentos. Marie Fillon ingresó 33.000 euros en la cuenta del matrimonio y Charles Fillon hizo lo mismo con un tercio de su salario, según publicó ayer el diario 'Le Parisien'. Sus abogados explicaron que reembolsaron gastos financiados por los Fillon: la mujer, los de su boda en agosto de 2006; su hermano, los alquileres y las pagas de su época estudiantil.

Apegado a las riquezas

En derecho francés, la inmunidad parlamentaria no impide una imputación al no tratarse de una medida privativa o restrictiva de libertad. Si resulta elegido presidente, Fillon disfrutará de la inmunidad inherente al jefe del Estado, mucho más protectora. Durante los cinco años de mandato no podría ser objeto de ninguna actuación judicial. No así su esposa, que está citada por los jueces el día 28. Por tanto, cabe la posibilidad de una primera dama condenada por un caso de corrupción en el que su marido no sería juzgado hasta abandonar el Elíseo.

En torno a un 20% del electorado mantiene su confianza en Fillon pese a las revelaciones en cadena que, además de mancillar su autoproclamada honestidad, le retratan como un hombre apegado a las riquezas, el lujo y el dinero. Es el caso de los regalos recibidos desde 2012 por valor de 48.500 euros en prendas de lujo para su vestuario particular, los dos últimos sendos trajes a la medida en pleno 'Penelopegate'. Todavía se desconoce la identidad del generoso mecenas y si los trapos también eran sucios.