Sturgeon quiere otro referéndum en Escocia antes de consumarse el 'brexit'

Nicola Sturgeon emplazará la próxima semana a Theresa May a convocar un nuevo referéndum en Escocia coincidiendo con el 'brexit' británico de la Unión Europea. El pulso entre la líder independentista y la primera ministra británica puede ser mortal para la carrera política de una de ellas y para la integridad de Reino Unido o la ambición de independencia.

La escenografía del primer acto en esta obra que tiene aroma 'shakespeareano' es ilustrativa sobre la gravedad del empeño. Sturgeon, hasta ahora reacia a convocar una nueva consulta si los sondeos no le aseguraban la victoria, ha avanzado en los últimos días hacia el destino inexorable. Miembros de su partido, incluido su predecesor, Alex Salmond, la alentaban a dar el paso.

Eligió el día de ayer, sin aviso previo. Y uno de los argumentos que utilizó en su declaración es que el secretismo de Theresa May sobre el cuándo y el cómo del 'brexit' llega al extremo de que nadie conoce la fecha en la que invocará el Artículo 50 del Tratado de la UE para iniciar la negociación con Bruselas. Podría ser hoy, dijo Sturgeon, y efectivamente la febril especulación decía que May lo invocaría hoy.

En la tarde de ayer, los Comunes debatían y votaban dos enmiendas de los Lores al breve proyecto de ley que autoriza a May a iniciar el 'brexit'. Los diputados (elegidos) las rechazaron y un pimpón protocolario entre las dos cámaras debía concluir anoche con la rendición de los lores (designados) y el visto bueno parlamentario a la ley, para que reciba el sello real. Es posible que Sturgeon se haya equivocado de fecha, porque la prensa afín al Gobierno anunciaba por la tarde que May nunca planeó iniciar hoy el 'brexit', ni esta semana. Se dice ahora que será el 27, dos días después de que los dignatarios de la UE conmemoren en Roma la firma del tratado que fue el embrión de la Unión. Especular sobre la conveniencia diplomática del 14 o del 27 y sobre el posible aplazamiento tras el anuncio de Sturgeon entretendrá a la parroquia.

Dos años y medio después de que la opción de la independencia escocesa fuese derrotada (53,3%-44,7%) en referéndum, la líder independentista buscará la próxima semana el aval del Parlamento de Edimburgo para pedir a Londres que le transfiera la competencia de convocar una nueva consulta, tal como hizo David Cameron para que se celebrara en 2014.

Sturgeon argumenta que, a pesar de que en Escocia el voto por la permanencia en la UE se impuso (62%-38%) y de que May creó un comité mixto del Gobierno central y de los autonómicos para definir la posición británica en las negociaciones, «el Gobierno de Reino Unido no ha cedido una pulgada en busca del compromiso y del acuerdo. Nuestros esfuerzos han chocado con un muro de intransigencia».

El Ejecutivo escocés presentó en diciembre un documento en el que se diseñaba un sistema tan ingenioso como complejo para que la región permanezca en el mercado único tras el abandono de la UE por parte del reino. Sturgeon recordó ayer que habló con May el 17 de enero, antes de su discurso sobre los términos de la marcha de la UE y le insistió en el deseo escocés de seguir en el mercado común. No es una elección binaria, le habría dicho May. Dos horas después anunció la retirada británica del mercado común.

Río revuelto

La líder independista escocesa prometió que seguirá trabajando con Londres para influir en la negociación, pero con esos precedentes se siente obligada «a proteger ahora nuestros intereses». Por eso quiere un referéndum entre el otoño de 2018, cuando se llegue al acuerdo preliminar con la UE, y la primavera de 2019, cuando esté culminando su ratificación. Antes sería absurdo, dijo, y más tarde, dañoso. Sturgeon activa el cronómetro coincidiendo con el inicio del 'brexit' y quiere pararlo antes de su final.

Algunos sondeos en las últimas semanas presentan la opción de la independencia emparejada con el mantenimiento de la unidad británica. El último da ventaja al 'no', 52% contra 48%. Nicola Surgeon cree que la idea independentista puede imponerse si coincide con una posible marejada constitucional cuando Reino Unido contemple los detalles de su futuro fuera de la UE.