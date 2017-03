La OTAN critica la 'austeridad' presupuestaria de España en materia de defensa

B La OTAN presentó ayer el balance de 2016 que no deja muy bien parada a España porque el gasto militar fue del 0,90%, una décima menos de lo anunciado en julio y tres menos que en 2015. El problema no es ese 0,90%, sino que sólo Luxemburgo gasta menos (0,42%). «España, como muchos otros aliados, invierte demasiado poco en defensa», lamentó el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, que admitió que es «difícil» hacerlo porque hay otros gastos prioritarios como infraestructuras, sanidad o educación. Además, los efectos de la recesión continúan y las estrecheces de Bruselas con los objetivos de déficit tampoco ayudan.

Es el gran argumento en el que se apoya el Ministerio de Defensa. Además, el equipo de María Dolores de Cospedal insiste en que no hay que fijarse tanto en lo cuantitativo como en lo cualitativo. Así lo reconoció incluso el propio Stoltenberg al recordar que España «contribuye de muchas maneras diferentes». Recordó y agradeció, por ejemplo, que sea uno de los aliados que más aporta a la seguridad de Turquía con el despliegue de misiles Patriot. Pero claro, explicarle esto a la Administración Trump no tiene que ser nada sencillo.«Mi mensaje es que si estamos reduciendo el presupuesto en defensa cuando las tensiones son bajas, hay que aumentarlo cuando son altas», recalcó el ex primer ministro noruego. «Espero que España cumpla», zanjó Stoltenberg.

No obstante, el objetivo que todos los países se dieron en la cumbre de Gales de 2014 es llegar a ese 2% en 2014, de ahí que muchos llamen a la calma. Ahora, sólo cinco cumplen: Estados Unidos (3,61%), Grecia (2,36%), Reino Unido (2,17%), Estonia (2,18%) y Polonia (2,01%); mientras que se encuentran relativamente cerca Francia (1,79%), Turquía (1,69%) y Noruega (1,55%). Respecto al resto de los grandes, Alemania destina el 1,20% e Italia, el 1,11%.