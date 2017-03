«La mayoría de escoceses no pide otra votación», cree May

Theresa May respondió ayer a Nicola Sturgeon afirmando que «hemos escuchado sus propuestas y hemos identificado muchas áreas de acuerdo, tales como la defensa de los derechos laborales y nuestra protección del crimen y del terrorismo». «La visión de túnel del Partido Nacional Escocés (SNP) es muy lamentable», añadió la primera ministra. «Sitúa a Escocia en una senda de división, creando enorme incertidumbre». Afirmaba más tarde que «la mayoría de los escoceses no quiere un segundo referéndum». Expertos en sondeos creen que los más recientes no confirman la tesis de May, porque los partidarios de la independencia se dividen sobre el momento adecuado para celebrar la consulta. Cuando se suma a los que lo quieren en tal o cual fecha, la oposición al referéndum en sí mismo no es tan victoriosa.

El consenso entre los analistas de la política escocesa es que May corre el riesgo de fomentar los agravios si se opone a dar su venia a la consulta, que es competencia de Londres. Los partidarios de la unión argumentaron en 2014 que la victoria del 'no' a la independencia garantizaba la permanencia de Escocia en la UE. Pero una parte de ellos, los conservadores en el Gobierno, sacan ahora a Escocia de la Unión Europea.

Otro argumento aireado por el entorno de May es que, a diferencia de lo que ocurrió en 2011, el SNP no ganó en las autonómicas de 2016 con la promesa de celebrar un referéndum. El ex primer ministro, David Cameron, alegó entonces que no podía desoír el mandato electoral. Pero el SNP de Sturgeon prometió el año pasado en su programa electoral una nueva consulta, si era visible la voluntad ciudadana de celebrarlo o se daba «un cambio significativo y material en las circunstancias» de 2014.

El 'brexit' ha causado ese cambio.

Lo beneficioso para Theresa May sería posponer la fecha de la consulta. Ese argumento dice que el 'no' tendría mejores opciones cuando el 'brexit' se haya consumado y los escoceses vean nítidamente el enorme entuerto de permanecer en la UE y ser independientes de Reino Unido. Sturgeon dijo que la verdadera libertad de elección debe darse cuando se conozcan los términos y antes de la consumación de la marcha.