La UE cierra filas con Holanda ante la ofensiva turca

Si Turquía aspira a lograr algún día esa utopía de convertirse en un Estado miembro de pleno derecho dentro de la Unión Europea se está equivocando de estrategia. Porque si algo hace reaccionar a esta Europa en horas bajas en sentirse atacada y toparse con un 'enemigo' común. Ojo, ya sea dentro o fuera del club de clubes, como pueden dar fe de ello Grecia y Polonia, por un lado, y Reino Unido o Estados Unidos, por el otro. La UE ha vuelto a entonar el 'uno para todos y todos para uno' cerrando filas con Holanda en la grave crisis diplomático que ha estallado con Turquía.

Ankara se ha pasado de frenada acusando de «nazismo» y «fascismo» a uno de los países de la Unión (fundador, además) y eso, en Europa, son palabras mayores. «Es completamente inaceptable», zanjó la canciller alemana, Angela Merkel, quien usó el mismo adjetivo que el ministro de Exteriores francés, Jean-Marc Ayrault. «Inaceptable». El gran eje francoalemán, apoyado por el resto socios, ha hablado para anteponer el orgullo del club al trascendental acuerdo migratorio con Turquía que ayudó a la UE para superar su grave crisis interna por la masiva llegada de refugiados.

Fue un lunes comunitario de gran resaca geopolítica, con medio continente mirando a Países Bajos, erigido en banco de pruebas del populismo que recorre el corazón de las potencias europea. La gran amenaza se llama Geert Wilders, eurófobo e islamófobo, y claro, el primer ministro, el liberal Mark Rutte, no estaba por la labor de permitir que Ankara le pusiese una alfombra roja para ganar los comicios con su discurso antimusulmán. El problema es que Rutte apagó el fuego Wilders pero avivó el incendio Erdogan. «Hasta que las amenazas del Gobierno turco no lleguen a su fin no habrá negociaciones para resolver este conflicto», advirtió ayer un enojadísimo Rutte, quien aseguró, no obstante, que su objetivo es rebajar una tensión con la que Erdogan se encuentra muy cómodo.

El papelón, de nuevo, fue para las instituciones comunitarias. Tocaba salir, dar la cara y mojarse en público después de las muchas llamadas a varias bandas que ha habido durante el fin de semana al más alto nivel diplomátivo entres Estados miembros, la Comisión, el Consejo y las autoridades turcas, lideradas por un encolarizado Recep Tayyip Erdogan. Su incontinencia verbal ha vuelto a brillar con luz propia llegando a tachar a Holanda de «república bananera» por no permitir que dos de sus ministros dieran un mitin en Róterdam sobre el polémico referéndum del 16 de abril para que el todopoderoso presidente pueda seguir en el poder casi de forma perpetua. He aquí buena parte de la causa que ha generado el 'teatrillo' que se ha formado en las últimas horas.

La jefa de la diplomacia comunitaria, Federica Mogherini, emitió a primera hora de la mañana un comunicado en el que pedía a Ankara que «se abstenga de realizar declaraciones excesivas y acciones que podrían agravar más la situación». Tras recordar que el país está atravesando «tiempos complicados» y reafirmar el apoyo de la UE a la lucha contra el terrorismo, alertó de que las modificaciones constitucionales propuestas plantean «graves preocupaciones por la «excesiva concentración de poderes, con grave efecto sobre los controles y equilibrios necesarios y sobre la independencia de la judicatura». Y todo ello, bajo el estado de excepción.

La OTAN llama a la calma

El caprichoso calendario bruselense también quiso que la OTAN tomase partido en esta disputa. El secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg, no tuvo más remedio que pronunciarse sobre el agrio conflicto durante el turno de preguntas de la presentación del balanca de 2016. El problema, a diferencia de lo que sucede en la UE, es que el 'uno para todos y todos para uno' que también impera en la OTAN afecta en este caso a dos aliados, de ahí que Stoltenberg tenía complicado decir si quería más a papá o a mamá.

«El debate robusto está en el corazón de nuestra democracia, pero también el respeto mutuo. Animaré a todos los aliados a mostrar respeto mutuo, a actuar tranquilos y tener una respuesta medida», recalcó mientras pedía «rebajar» las tensiones. «Es importante dialogar y entender que nos apoyamos el uno al otro», apostilló.