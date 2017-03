Turquía tensa la cuerda con Holanda

Erdogan está decidido a difuminar las tensiones domésticas de Turquía a costa de un conflicto diplomático con la UE. Holanda, con la prohibición de impedir que dos ministros de Ankara realizaran mítines en su territorio, ha facilitado la táctica del presidente otomano. Ha sido el Gobierno de Ámsterdam quien más ha arriesgado a la hora de manifestar los recelos europeos hacia el régimen dudosamente democrático turco y ello le puede costar una crisis. Sin embargo, el Ejecutivo del conservador Rutte parece haber pensado más en las elecciones legislativas que celebra Países Bajos el miércoles, evitando así dar munición al ultraderechista Geert Wilders, abierto enemigo de la inmigración y de los musulmanes.

Pero el veto a los mítines de ministros otomanos para promocionar el próximo referéndum del 16 de abril y así validar una ampliación de poderes de Recep Tayyip Erdogan sí alimenta la campaña turca contra la Unión. El Gobierno otomano respondió al veto holandés a su titular de Exteriores, Mevlut Çavusoglu, y a la dueña de la cartera de Familia, Fatma Betül Sayan Kaya, con el cierre de la legación de Países Bajos, recomendando al embajador que no tuviera prisa en volver. Ayer la escalada de tensión no se detuvo porque desde Ankara se encargaron de que el fuego no se apagara en ningún momento.

El propio Erdogan renovó sus airadas críticas y advirtió a Holanda de que «pagará caro» por impedir la entrada de Çavusoglu y retener a Sayan Kaya. Utilizó el mismo argumento que 24 horas antes y acusó al Ejecutivo que encabeza Rutte de comportarse «como los nazis». «Occidente muestra desde hace unos días su verdadero rostro. Creía que el nazismo había acabado, pero no, sigue vivo», subrayó. El presidente turco sabe que la suerte de la consulta de abril depende en gran medida del apoyo de los millones de compatriotas que conforman la diáspora.

Por ello, metió el dedo en la herida que más sangra en Ámsterdam. «Holanda, si está sacrificando las relaciones bilaterales por las elecciones del miércoles, pagará el precio. Aún no hemos llegado a hacer lo que hay que hacer. Veremos lo que pasa el miércoles. Los que han hecho eso se enfrentan a 250.000 turcos que residen y votan en Holanda», dijo ayer Erdogan durante una ceremonia en Estambul, sabedor de que durante la campaña de cara a los inminente comicios la presencia de islamistas en el país ha sido uno de los grandes temas de debate. Similar mensaje salió de la boca de Çavusoglu. El canciller acusó a la administración neerlandesa de «violar la Convención de Viena -el tratado internacional que regula los derechos del personal diplomático- al no permitir que la ministra Sayan Kaya accediera al consulado en Rotterdam. Además, el cónsul, que estaba dentro de la sede, no pudo salir». Añadió que estas prácticas constituyen «racismo. Son xenofobia, hostilidad hacia el islam, vulneración de la democracia, violación de las libertades», dijo el jefe de la diplomacia turca.

En el bando contrario, Mark Rutte aseguró ayer que su intención es «calmar la tensión» diplomática con Turquía. «Queremos desacelerar, pero si ellos insisten en agudizar el clima, responderemos adecuadamente», dijo el jefe del Gobierno holandés. Informó de que durante la noche del sábado habló «ocho veces por teléfono» con su homólogo turco, Binali Yildirim, para «intentar llegar a una solución dialogada». Sobre los disturbios en la madrugada de ayer en el centro de la ciudad portuaria de Róterdam, donde doce personas fueron detenidas por violencia pública y un agente resultó herido en los choques registrados entre las fuerzas de seguridad y manifestantes turcos que protestaban con la actuación del Ejecutivo de Ámsterdam, Rutte se mostró «sorprendido» y señaló que creía que había «seleccionado la película equivocada» en la televisión.