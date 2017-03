Un nuevo escándalo convulsiona la campaña de Fillon

Tres días antes de su probable imputación, el candidato conservador a la Presidencia francesa, François Fillon, vio ayer empañada de nuevo su campaña con la sospecha de que habría recibido trajes como regalo por valor de decenas de miles de euros en los últimos cinco años. El semanario 'Le Journal du Dimanche' (JDD), que desconoce la identidad de los autores de los regalos, reveló que la factura global de la ropa con la que se obsequió al político conservador se eleva a 48.500 euros desde 2012, de los cuales 35.500 euros se habrían pagado en efectivo.

Los dos últimos trajes de los que se tiene conocimiento, de 6.500 euros cada uno, tienen fecha de pago del 9 y 10 de febrero, en plena campaña y menos de dos semana después de que 'Le Canard Enchaîné' destapara los supuestos empleos ficticios de su mujer, Penelope, que condujeron al candidato a la apertura de una investigación judicial. Al parecer y según la publicación, un «amigo generoso» se hizo cargo de los mismos en la exclusiva tienda parisina especializada en trajes a medida Arnys, en la que Fillon se viste habitualmente.

El comercio no ha querido pronunciarse, mientras que el entorno del aspirante, que en su día partía como máximo favorito para conquistar el Elíseo, niega esta última información en parte. «Es cierto que uno de sus amigos le ofreció ropa en febrero. No tiene nada de reprobable, pero la afirmación de que algunos habrían sido pagados en efectivo es totalmente extravagante. Ninguna casa seria acepta tales cantidades», afirma su círculo más cercano. Tras el llamado 'Penelopegate' y la revelación de un préstamo de 50.000 euros sin intereses y no declarado por parte del empresario Marc Ladreit de Lacharrière, el mismo que contrató a su mujer como colaboradora literaria, esta última información se suma a los «ataques» de los que Fillon dice ser víctima.

«Nos preguntamos hasta dónde llegarán esas intrusiones malintencionadas en su vida privada», concluyen las fuentes próximas citadas en 'Le Journal du Dimanche'. Su publicación llega en una semana complicada para el candidato, que el miércoles comparece ante los jueces de instrucción y se enfrenta a una probable imputación por malversación de fondos públicos en la atribución de supuestos empleos ficticios a su mujer, Penelope, y a dos de sus cinco hijos.

Cae en las encuestas

«Los franceses tienen derecho a tener un debate, un debate de fondo. Elegirán a su jefe de Estado y lo que es importante es que escojan al mejor preparado», se limitó a decir ayer en la emisora 'Europe 1' su portavoz, Luc Chatel. El combate político «es crudo pero debe mantenerse digno», apostilló el propio François Fillon. Los Republicanos, anteriormente llamados Unión por un Movimiento Popular (UMP), estuvieron durante toda la jornada de ayer en el punto de mira no solo por el caso de los trajes de su presidenciable sino también por otra investigación paralela referida a un movimiento de fondos sospechosos entre el partido y la Unión Republicana del Senado (URS). 'Le Journal du Dimanche' señaló que las pesquisas apuntan a que la UMP habría establecido todo un sistema de empleos ficticios que aprovechaba las dotaciones públicas disponibles para contratar a colaboradores parlamentarios, en el cual ya se había visto envuelto Fillon.

Firme en su intención de no abandonar la carrera al Elíseo, y apoyado por la cúpula de su partido, Los Republicanos, el candidato conservador ve amenazado continuamente sus intentos por hacer calar sus propuestas para Francia por las sucesivas revelaciones y no consigue remontar en los sondeos. Una última encuesta difundida ayer en la misma publicación que saca a la luz el pago de los trajes le deja fuera de la segunda vuelta de las presidenciales del próximo 7 de mayo, adelantado en la primera del 23 de abril por la ultraderechista Marine Le Pen, con un 26 % de intenciones de voto, y por el socioliberal Emmanuel Macron (25,5 %).

En esa hipotética segunda vuelta Macron vencería por un claro margen de diferencia; obtendría un 61% frente a un 39% para Le Pen, un dato que viene a consolidar el apoyo a Macron, que tras desempeñar el cargo de ministro de Economía durante el Gobierno socialista de François Hollande ha optado por lanzar una candidatura como independiente rompiendo con las coordenadas clásicas de izquierda y derecha.