Francia se desvincula del boicot de la Unión Europea

Francia no quiere verse salpicada por el conflicto que enfrenta a Turquía con varios países de la Unión Europea. El Gobierno de François Hollande defendió ayer la celebración de un mitin del ministro de Exteriores otomano, Mevlut Çavusoglu, en la ciudad de Metz. «Francia es un Estado de Derecho. En ausencia de una amenaza confirmada contra el orden público no había razón para prohibir esta reunión, que no presentaba ninguna posibilidad de injerencia en la vida política de nuestro país», indicó el canciller galo, Jean-Marc Ayrault, por medio de un comunicado.

«Ante la tensión existente actualmente entre Turquía y varios Estados miembros de la UE, Francia hace un llamamiento a la calma e invita igualmente a las autoridades de Ankara a evitar los excesos y las provocaciones», añadió el jefe de la diplomacia del Gabinete de Hollande. Por ello, Çavusoglu celebró sin incidentes el mitin organizado por la sección de Lorraine de la asociación Unión de los Demócratas Turcos Europeos.

Sin embargo, no hay unanimidad en la política francesa y por ejemplo el candidato presidencial conservador, François Fillon, consideró que el Gobierno francés «debería haber impedido la celebración de la reunión» y acusó a Hollande de romper la «solidaridad europea descaradamente».