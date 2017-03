El deshonor del cuerpo de marines americano

Son los grandes guerreros, esos a los que el honor se les supone tanto como el valor. El honor, definido en la página del cuerpo de marines como «un código de integridad personal que guía a quienes hacen lo correcto cuando nadie está mirando», es sólo una fachada para los cerca de 30.000 miembros de 'Marines United', una página secreta de Facebook a la que sólo se puede acceder por invitación.

Poco después de que el 5 de enero tres mujeres se integraran por primera vez a los cuerpos de combate, tradicionalmente reservados para los hombres, aparecieron en 'Marines United' las primeras fotos de compañeras mostrando los senos. No eran fotos anónimas, tenían nombre, apellido, rango y hasta destino. Y a las que les faltaba, se lo ponía alguien que las reconocía. «¡Yo conozco a ese pibón! Estuvo conmigo en Afganistán». Lo que le seguía no eran sus hazañas de guerra. «¡Cógela por detrás y métele un pollazo!», decía uno. «Y por el culo, y por la garganta», añadía otro.

Cuando la exmarine Kelsie Stone empezó a recibir mensajes obscenos no se imaginó que su exnovio, otro marine con el que había cortado un mes antes, había colgado sus fotos íntimas en Facebook. El día en que un amigo le envió una captura de pantalla por mensaje de texto se le vino el mundo encima. «Trabajo de camarera en una ciudad en la que hay muchos militares. Me aterraba hasta salir de casa por miedo a que alguien que me reconociera», contó al periódico 'The Marines Corps Times'. «A mí me han llamado puta por mandarle esas fotos a mi novio, pero a él lo felicitan por colgarlas en Facebook».

La venganza del porno se propagó como la peste. Los que no tenían material de su ex, robaban las fotos más atrevidas de Instagram o Facebook para presumir de cómo se la tiraban. «¿Y la morena con la camiseta verde que está a su lado quién es? ¿Alguien tiene de ella algo que triunfe?», preguntaba otro. Perdido el respeto, no hay barreras para el morbo. En uno de las dos docenas de casos investigados por la página The War Horse, el marine que tomó la foto la había seguido hasta los vestuarios de la base de Camp Lejeune (Carolina del Norte) para fotografiarla a hurtadillas mientras se ponía el uniforme.

Thomas Brennan, el fundador de esa página, periodista sin ánimo de lucro que el sábado pasado publicó este escándalo, está en paradero desconocido, tras recibir amenazas de muerte contra él y su familia. Fue este exmarine quien dio la voz de alerta al cuerpo el pasado 30 de enero, cuando en cumplimiento de su deber periodístico llamó para preguntar si estaban al corriente de este muro de las humillaciones. En cuestión de horas los que habían colgado las fotos empezaron a desligar sus cuentas personales de las mismas, en clara evidencia de que los autores tenían buenas fuentes en las alturas. Al principio el Cuerpo de Marines creyó que podría cerrar el caso con pedir a Facebook que retirase la página, pero dos semanas después el portal de Brennan encontró las mencionadas fotos de la marine espiada en los vestuarios. Y hoy ya existe un 'Marine United 2.0', con más de 3.000 seguidores.

«Crean páginas de respaldo que se activan automáticamente cuando se cierra la principal. Otra de las páginas que utilizan, 'Just the Tip of the Spear, ha sido cerrada 26 o 27 veces'», explica James La Porta, otro exmarine veterano de Afganistán que ha cambiado el rifle por la pluma y la utiliza para denunciar a los que deshonran el cuerpo en el que pasó ocho años. «Siempre ha habido animosidad por las mujeres», admitió. «No las ven como marines. Muchos simplemente creen que no deberían estar ahí».

Oficialmente hay mujeres en el cuerpo desde 1918, pero empezaron por labores administrativas y no ha sido hasta hace dos meses que han logrado incorporarse a los puestos de combate e infantería.