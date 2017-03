La UE castiga a Polonia con su soledad

Bruselas. Era esperado, pero no por ello resulta menos llamativo. Se temía lío y lo hubo. El ultraconservador Gobierno de Polonia, humillado con la soledad por el resto de socios y encolerizado por la reelección del polaco Donald Tusk como presidente del Consejo Europeo hasta el 30 de noviembre de 2019, decidió boicotear anoche la cumbre de jefes de Estado y de gobierno de los 28 negándose a firmar las conclusiones de un encuentro de guante blanco que estaba llamado a ser una cita de reflexión y unidad de cara a la trascendental cumbre del 60 aniversario del Tratado de Roma que se celebrará en la capital italiana. Lo advirtió su primera ministra a la llegada: «No habrá nada sin nuestro acuerdo». Y Beata Szydlo cumplió.

Su negativa no deja de ser un hecho simbólico sin la menor trascendencia práctica. Una pataleta de mala perdedora. Al final, se decidió que las conclusiones llevaran sólo el sello del presidente, algo que ha pasado en contadísimas ocasiones. Si Polonia quería dar la nota y hacer ruido, sin duda lo consiguió.

Su batalla para evitar el nombramiento de Tusk estaba perdida de antemano por el simple hecho de que la votación no requería de unanimidad ni los Estados miembros tenían capacidad de veto. La elección se hacía por mayoría cualificada y la inmensa mayoría de las capitales se había posicionado a favor de la continuidad del que fue primer ministro polaco entre 2007 y 2014: populares, socialdemócratas y liberales cerraron filas en torno a su figura. Así que el boicot que pretendía Varsovia, que llegó a proponer como candidato alternativo a un eurodiputado polaco, se limitaba a retrasar la designación 'sine die' para hacer una demostración de fuerza de cara a su parroquia.

LA CLAVE Preguntado por cómo se va a comunicar con Varsovia, Tusk tiró de ironía: «En polaco», dijo

Erró. Le salió el tiro por la culata ya que lo único que logró fue sufrir una cruda soledad dentro del Consejo. El mayor varapalo recibido por Szydlo, que negó cualquier aislamiento presente o futuro, fue el de los otros tres países que componen el cuarteto del Grupo de Visegrado, integrado también por Hungría, República Checa y Eslovaquia. Los tres decidieron dejar en la estacada a Polonia y guiarse por los dictados de sus familias políticas en el ámbito europeo (Hungría lo lidera el PP y los otros dos son socialistas) en lugar de por el criterio geográfico que, por ejemplo, ha imperado en la grave crisis migratoria sufrida dentro del club.

La otra gran incógnita era saber qué iba a hacer Theresa May con el voto de Reino Unido. Aunque diversos altos cargos de otros partidos, como el popular Manfred Weber, anunciaron que se iban a abstener, May votó 'sí' para evitar caldear más el ambiente de cara a la inminente notificación del Artículo 50 del Tratado para abandonar el club. Ayer, por cierto, no se habló del 'brexit'.

¿Habrá 'vendetta' polaca?

¿Por qué tal animadversión hacia el presidente del Consejo? Según Varsovia, todo se debe a su actitud hacia el nuevo Gobierno ultraconservador. «No ha mostrado neutralidad e imparcialidad (...) y ha sobrepasado sus poderes europeos para intervenir en los cuestiones nacionales internas», censuran en la carta que enviaron a todas las capitales. En realidad, todo se debe a una rivalidad interna ya que Tusk, fundador de Plataforma Cívica, es el gran enemigo político del partido gobernante: el ultranacionalista, católico integrista y eurófobo Ley y Justicia (PiS), liderado por Jaroslaw Kaczynski, antecesor de Tusk como primer ministro.

Pese al ruido, todos lo tenían muy claro: «No puede ser que quieran traer a Bruselas sus disputas nacionales», coincidieron varios altos cargos. Pese a su victoria, Tusk no quiso hacer sangre y tendió la mano a sus compatriotas asegurando que trabajará para evitar el «aislamiento de Polonia» y seguirá defendiendo la «unidad de Europa». Preguntado por cómo va a comunicarse a partir de ahora con un Gobierno que no le reconoce, tiró de ironía y zanjó: «En polaco». «Esperemos que sea un idioma que los polacos entiendan», bromeó el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, en su comparecencia conjunta anterior a la cena.

La situación no es sencilla, ya que la relación de Bruselas con el actual Ejecutivo báltico está siendo muy complicada por los tics antidemocráticos. ¿Habrá 'vendetta' polaca de cara, por ejemplo, a la cumbre de Roma? Hay quien ayer ironizaba con un 'polexit' a largo plazo, pero cuando uno escuche eso de la UE a dos velocidades, quizá ahora entienda mejor qué significa. «A veces somos emocionales, sólo somos personas, pero hoy lo que necesitamos es una actitud política muy responsable y razonable, especialmente en lo que se refiere a las discusiones sobre el futuro de Europa», advirtió Tusk.