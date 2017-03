Un 'camaleón' para Moscú

En política las extrañas parejas son matrimonios de conveniencia. El ex embajador de Obama en China John Huntsman no desprecia el cortejo, pero «en esta ciudad cada vez que sale su nombre uno oye las palabras 'cobarde' y 'oportunista'», dijo ayer 'The Washington Post'. Horas antes su hija Mary Anne había estado tocando el piano para Donald Trump en la Casa Blanca y a final de la serenata Huntsman habría «aceptado» el delicado puesto de embajador en Moscú que le había ofrecido el presidente, según fuentes de varios medios.

Con la sombra de las injerencias rusas en las elecciones que dieron la victoria a Trump, no hay cargo diplomático más delicado que ese. El exgobernador de Utah perdió la nominación presidencial del Partido Republicano en 2012 frente a Mitt Romney y quería ser secretario de Estado, como él, pero Trump relegó a los dos en favor de Rex Tillerman, el ex consejero delegado de Exxon Mobil al que Vladímir Putin galardonó con la Orden de la Amistad.

Desde entonces las sospechas de contubernio entre Moscú y la campaña de Trump se han precipitado. El FBI y varios comités del Congreso llevan a cabo diferentes investigaciones que pueden sacar a la luz información comprometida sobre los negocios del presidente con empresarios rusos. Varios de sus colaboradores están siendo investigados en EE UU y Europa.

Con cinco presidentes

Las expectativas de un renacer en la relación entre EE UU y Rusia se han enfriado. Con las actuales presiones para demostrar que sus lazos no son tan estrechos como parecen, Moscú teme que la Casa Blanca no pueda permitirse su amistad. Y ahí es donde entra Huntsman, elegido dos veces gobernador de Utah, antiguo embajador en Singapur y en Pekín y con fama de independiente por haber trabajado en el Gobierno de Obama. De aceptar el cargo, el de Trump sería el quinto presidente al que sirve desde Ronald Reagan.

Dicen que Obama le ofreció el puesto de embajador al otro lado del globo para neutralizar la amenaza de un rival serio en las elecciones. Huntsman pronto demostraría que su lealtad a largo plazo no se puede comprar. Cuando el jefe de gabinete de la Casa Blanca, Bill Daley, le llamó a Pekín para echarle en cara su traición, Huntsman negó la información del 'Washington Post' que anticipaba sus planes electorales. Como Trump, su historial deja claro que no le tiembla el pulso a la hora de mentir o cambiar de opinión. En esas elecciones de 2012 atacó a Romney por cortejar al millonario. Twitter da fe del desprecio mutuo que se profesaron él y el actual presidente, que se negó a recibirle por «pelagatos» y le acusó de ser un «embajador débil» que había «entregado» el país a China.

Huntsman podía haber sido un rival más fuerte que Romney para Obama, pero los devaneos con su Gobierno y las 'cartas de amor' que le escribió a él y a Hillary Clinton no sentaron bien a las bases republicanas, por lo que no pasó de las primarias. Tampoco hubieran sido buenas credenciales para enfrentarse a Clinton en esta campaña, pero intentó llevarse bien con los 17 aspirantes republicanos para hacerse un hueco en el Gobierno del ganador.

«Hacia lo más bajo»

En octubre, cuando salió a la luz la cinta de 'Access Holywood' en la que Trump fanfarroneaba de meter mano a las mujeres cuando le daba la gana, debió concluir que la ganadora sería Clinton. «En una campaña que ha sido una carrera hacia lo más bajo, en un momento tan crítico para nuestra nación, he intentado ser respetuoso del resultado de las primarias, pero ha llegado el momento de que el gobernador Pence lidere la papeleta (republicana)», opinó en una columna publicada en el diario de su hermano, 'The Salt Lake Tribune'.

Tan pronto como Trump ganó las elecciones Huntsman se convirtió en defensor público de sus decisiones y empezó a cortejarlo, con ayuda de toda su familia. Su hija Abby logró que el programa Fox and Friends que presenta se convirtiera en el favorito del presidente. La semana pasada su amistosa entrevista con el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, propició otra velada familiar con Mary Anne al piano, la mayor de los siete hijos, dos adoptadas en China e India. Huntsman no tendrá problemas para obtener la confirmación del Senado y nadie duda de que sabrá navegar sobre las incómodas preguntas que surjan.