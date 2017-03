'Nuestro Donald' seguirá en la 'torre Tusk'

Bruselas. Europa está sufriendo un empacho de abismos, encrucijadas y días históricos, de ahí que no es de extrañar que la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno que se celebra hoy y mañana en Bruselas sea de guante blanco, con conclusiones muy planas que no molestan a casi nadie. Seguridad, defensa, economía, preocupación por la situación de los Balcanes occidentales... Nada que no se sepa. «Su contenido es bastante pacífico», confiesa un alto diplomático. Ojo con el matiz: «el contenido de las conclusiones». Porque aunque casi nadie lo quiera, habrá lío.

Lo montará el Gobierno de Polonia para evitar que su compatriota Donald Tusk sea reelegido como presidente del Consejo otros dos años y medio. No lo logrará. Varsovia siempre ha sido consciente de ello y, pese a todo, hará mucho ruido. Tanto que fuentes comunitarias se confiesan «preocupadas y muy inquietas». «Es una actitud inexplicable querer traer a Bruselas una batalla política interna», lamentan.

Los caprichos del calendario han querido la que la reelección del presidente del Consejo Europeo coincidiese con semanas de infarto dominadas por el 'brexit' o la cumbre de Roma. Tusk termina mandato el 31 de mayo y los líderes debían decidir qué hacer. La pérdida de la presidencia del Parlamento Europeo sufrida por los socialistas en favor del PP europeo sembró de dudas su futuro (él es del PP), pero al final, no ha habido batalla política. «Tiene un apoyo sustantivo y generalizado», recalcan las fuentes consultadas. ¿Entonces?

Varsovia ha presentado a un candidato alternativo sólo para generar ruido e 'incendiar' la cumbre

Así que siguiendo la broma que los jefes usaron en la reciente cumbre celebrada en Malta, «nuestro Donald (por Trump) seguirá en la Torre Tusk (el Consejo)». Así será salvo cataclismo que nadie espera. «No hay otro candidato. Será el. Todos tienen unas ganas tremendas de quitarse este expediente de encima porque bastantes problemas tenemos como para buscar más», explican estos mismos medios. ¿Entonces?

¿Qué harán los del Este?

Polonia, casi siempre en el ojo del huracán de la Comisión por sus tics antidemocráticos, quiere llevarse los titulares y 'reventar' la cumbre. El actual Gobierno no soporta a Donald Tusk, ex primer ministro de su país (2007-2014) y gran enemigo político del partido gobernante: el ultranacionalista, católico integrista y eurófobo Ley y Justicia (PiS). Un partido liderado por el Jaroslaw Kaczynski (el gemelo más famoso del país), que hace y deshace a través de la primera ministra, Beata Szydlo, la gran protagonista de la sesión de esta tarde.

Todo comenzará en torno a las cuatro. El presidente de turno de la UE, el maltés Joseph Muscat, tomará las riendas del Consejo, invitará a Tusk a salir de la sala y comenzará la discusión de los líderes.

Será entonces cuando Szydlo explicará a sus colegas lo que ya les ha dicho por carta: que no quieren que sea Tusk porque a su juicio «no ha mostrado neutralidad e imparcialidad (...) y ha sobrepasado sus poderes europeos para intervenir en los cuestiones nacionales internas». Y por ello, proponen al eurodiputado polaco Jacek Saryusz-Wolski, que hasta el lunes era vicepresidente del PP europeo. Era, porque el lunes fue expulsado. «Tiene cierto sentido que Polonia se posicione en contra, pero si lo quieres hacer bien, no puedes proponer un candidato alternativo polaco, como si el puesto fuera de su país. Es una estrategia incluso algo torpe», recalcan fuentes diplomáticas, que rechazan de plano la idea de Varsovia de convocar una cumbre 'ad hoc'. Beata Szydlo incluso está intentando que su candidato alternativo comparezca ante los líderes, algo que Muscat ya ha rechazado, según fuentes de la presidencial maltesa.

Saldrá Tusk y lo hará porque los Estados miembros no tienen capacidad de veto en esta materia. Se vota por mayoría cualificada y salvo Polonia y quizá alguno de los otros tres países de Visegrado (Hungría, Eslovaquia y República Checa), nadie se opondrá. También está la duda sobre qué hará la británica Theresa May, que se encuentra entre la espada y la pared de enfadar a Polonia, que puede ser un socio clave en las negociaciones 'posbrexit', o enojar a las grandes potencias. «No creo que Reino Unido quiera ganarse más enemigos de los que ya tiene, que son bastantes», ironizan estas fuentes.