COREA DEL NORTE, UNA DESCONOCIDA MUY PELIGROSA

Un coreano del norte mide, de media, unos ocho centímetros menos que un coreano del sur. La razón en que los coreanos del norte llevan décadas de hambre aguda y desnutrición. Millones de personas han muerto por esta causa mientras el régimen comunista, quizás el más execrable del mundo, está más preocupado en gastarse sumas ingentes en poseer el armamento nuclear, ya ha realizado cinco pruebas al parecer con éxito, y en dotarse de proyectiles en los que poder instalar una cabeza atómica.

Cuando Obama dejó la Casa Blanca advirtió a Trump de que Corea del Norte era el mayor problema con el que se iba inmediatamente a enfrentar en el campo exterior. No se equivocaba. Esta semana el régimen de Pyongyang ha lanzado simultáneamente cuatro misiles que han caído en costas cercanas a Japón. Han recorrido unos mil kilómetros. Su objetivo inmediato es poder atacar «las bases del agresor imperialista estadounidense en Japón». En esas bases hay unos 54.000 soldados americanos.

Dados los antecedentes del pasado -el abuelo del actual dictador norcoreano invadió Corea del Sur en 1950 lo que dio lugar a la costosa guerra de Corea- y las provocaciones recientes, con esporádicos lanzamientos de misiles y realización de pruebas nucleares, Estados Unidos y Corea del Sur, cuya capital se encuentra a escasos kilómetros de la frontera con Corea del Norte, han decidido instalar un escudo antimisiles (THAAD) que proteja a los sureños de las asechanzas de un líder fanático y bravucón, el joven presidente norcoreano Kim, hijo y nieto de dictadores. Tiene 33 años y hay fundadas creencias de que el año pasado ejecutó a su tío y hace unas semanas asesinó en el aeropuerto de Malasia a su hermanastro. Las investigaciones malayas apuntando a la autoría norcoreana del sofisticado atentado con veneno, han provocado una esperpéntica e ilegal represalia de Kim, los malayos viviendo en Corea del Norte no pueden abandonar el país.

El despliegue del escudo, que arranca esta semana y podría estar listo en un par de meses, ha provocado la cólera de China, muy pagada de su statu quo de superpotencia y que considera que la existencia de ese despliegue defensivo atenta a su seguridad. La guerra fría resucita. China es el único país que puede apretarle las tuercas a Corea del Norte aunque normalmente no se las aprieta lo bastante. La desestabilización norcoreana provocaría una estampida de refugiados hacia China. Por otra parte, la desintegración del país y la eventual reunificación con Corea del Sur colocaría a Estados Unidos, estrecho aliado de la del Sur, junto a la frontera china. Entre Pekín y Pyongyang hay resquemores históricos, pero la dependencia económica de Corea del Norte con respecto a China es crucial. Irritado con la pruebas armamentísticas de Kim, el gobierno chino ha suspendido la importación de carbón norcoreano algo que puede hacer pupa. El pequeño dictador, con todo, no se amilana. El lanzamiento de estos días lo prueba. «¿ Te incordiaba un misil?, pues ahora lanzo cuatro»

El acto no es intrascendente. Se desconoce si Pyongyang tiene el conocimiento suficiente para instalar una cabeza nuclear en un misil. También si los proyectiles norcoreanos acertarían con precisión razonable en un blanco determinado. Son incógnitas. Ahora bien, cuatro misiles lanzados a la vez serían difíciles de detener con el escudo THAAD. Una perspectiva inquietante.

Y China pasa por alto la razonable inquietud de Corea del Sur. Desde su plataforma de gran potencia el escudo representa una amenaza para ella y da a entender que no lo va a permitir. Ha tomado ciertas represalias contra Corea del Sur, desde congelar compras de ciertos productos hasta cancelar viajes turísticos de chinos a Corea del Sur, y levanta la voz contra Estados Unidos. Un general chino jubilado, Lo Yuan, ha hecho unas manifestaciones que perecen reflejar fielmente la filosofía del ala dura del gobierno de Pekin: «Como los Estados Unidos no respetan las preocupaciones que tiene los chinos por su seguridad, China no tiene que comportarse como un caballero».

El secretario general de la ONU, Guterres, ha declarado que el lanzamiento de los misiles es una violación por parte de Corea de las resoluciones del Consejo de Seguridad. Enésima protesta, Pyongyang se fuma un puro. Obama llevaba razón aunque nuestra atención esté centrada en si la Unión Europea se desintegra o en si Trump es un impresentable.