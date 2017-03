La UE lanza la Europa de la Defensa con la creación del primer cuartel militar conjunto

Bruselas. Mientras los grandes líderes de Francia, Alemania, España e Italia se reunían en Versalles para darle poso político al incierto futuro de la Unión Europea a 27, los ministros de Exteriores y Defensa de los 28 se reunieron en Bruselas, a 323 kilómetros de distancia, para empezar a darle contenido a eso llamado la Europa de la Defensa. En concreto, acordaron impulsar el embrión del futuro el cuartel general de la UE para planificar y conducir operaciones militares. Conociendo los ritmos comunitarios, es «un auténtico logro haber avanzando tanto en solo unos meses», reconocen fuentes diplomáticas. Eso sí, en la práctica, de lo acordado ayer a lo que se pretende hacer, hay un mundo. Lo positivo, que Europa parece reaccionar con cierta celeridad al órdago antieuropeísta de Donald Trump. Veremos.

«Hoy (por ayer) hemos decidido establecer una capacidad de planificación y conducción militar que liderará nuestras misiones militares no ejecutivas, y que se instituirá dentro del personal militar de la UE», anunció con una gran sonrisa de satisfacción la Alta Representante de Política Exterior y de Seguridad Común, Federica Mogherini. Por ahora, sólo afectaría a tres misiones: Somalia, Malí y África Central. Respecto a los detalles, todavía deben perfilarse entre los estados miembros, así que la jefa de la diplomacia sólo pudo avanzar que estárá operativo «en semanas» y que tendrá «unos 30 efectivos».

La UE insiste en que la Europa de la Defensa no es incompatible con la OTAN, el 'ángel de la guarda' de Occidente gracias a 'papá EE UU'. Pero el orden que ha imperado en las últimas décadas parece que dejará de ser tal con la llegada de Trump a la Casa Blanca, así que la UE no tiene más remedio que mover ficha. Ayer comenzó. «Esto ayudará al reparto trasatlántico de la carga», señaló Mogherini. «Hemos damos el primer paso para misiones no ejecutivas. Esperemos que con el tiempo esta capacidad pueda asumir también las misiones ejecutivas», recalcó el ministro español de Exteriores, Alfonso Dastis. La titular de Defensa, Dolores de Cospedal, no acudió a la simbólica reunión «por problemas de agenda».