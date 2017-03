Erdogan tacha de «prácticas nazis» la anulación de mítines turcos en Alemania

El presidente turco Recep Tayyip Erdogan calificó ayer como «prácticas nazis» la decisión de anular mítines de sus partidarios en Alemania, elevando aún más la tensión entre los dos países. «Sus prácticas no son diferentes de las de los nazis», declaró Erdogan en un mítin en Estambul a favor del referéndum sobre la ampliación de sus poderes. «Creía que Alemania había renunciado hace tiempo (a estas prácticas). Nos habíamos equivocado», añadió. Los alemanes «nos dan lecciones de democracia y luego impiden a los ministros de este país (Turquía) expresarse allá» se lamentó Erdogan.

Las relaciones entre Ankara y Berlín se deterioraron tras la anulación el jueves y el viernes en Alemania de mítines de apoyo al referéndum del 16 de abril sobre la ampliación de los poderes del presidente Erdogan. Turquía reaccionó muy duramente, acusando a Alemania de obrar en favor del 'no' en esta consulta. La canciller Angela Merkel había explicado que la decisión de autorizar o no estos mítines no era competencia del Estado federal sino de los municipios.

Merkel llamó el sábado al primer ministro turco Binali Yildirim para intentar rebajar la tensión, y los ministros de Exteriores de los dos países prevén reunirse el miércoles. Pese a esas anulaciones, el ministro turco de Economía, Nihat Zeybekci, participó ayer en dos manifestaciones organizadas por grupos turcos en Colonia y Leverkusen. Antes de viajar a Alemania, el ministro reiteró que la decisión de anular esos mítines «no puede desde luego ser aceptada».

Alemania cuenta con una numerosa comunidad turca de tres millones de personas implantada desde los años sesenta, cuando necesitaba mano de obra para la industria.

Otros dirigentes europeos se han sumaron durante los últimos días a este debate. El canciller austriaco, Christian Kern, opinó ayer que la UE debería prohibir en su seno los mítines organizados por los dirigentes turcos en la campaña para este referéndum. «Sería sensata una respuesta colectiva de la UE para impedir tales actos», declaró Kern al diario alemán 'Welt am Sonntag', alegando que esto evitaría que Ankara presionara a «países como Alemania».

El Gobierno holandés consideró el viernes «indeseable» la celebración el 11 de marzo de un mitin favorable a Erdogan en Róterdam, organizado por los miembros de la importante comunidad turca en la ciudad portuaria. El evento está previsto cuatro días antes de que los holandeses voten en las elecciones legislativas.

El diputado de extrema derecha Geert Wilders se opuso ayer a este acto, en el que estará presente el ministro turco de Exteriores, Mevlut Cavusoglu. «No debería venir ni entrometerse en nuestros asuntos interiores», declaró Wilders a la prensa. «Si fuera primer ministro habría declarado, al menos hasta el referéndum, al conjunto de los miembros del Gobierno turco personas non grata durante uno o dos meses, y no los habría autorizado a venir», añadió Wilders, cuyo Partido para la Libertad (PVV) está empatado en intenciones de voto con el partido liberal (VVD) del primer ministro Mark Rutte, según los últimos sondeos.