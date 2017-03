Sinn Fein empata con el unionista DUP tras derribar el Gobierno

Cerca de 120.000 electores que no habían votado en las elecciones norirlandesas de 2016 acudieron a las urnas el jueves y casi la mitad (el 48,5%) votaron por Sinn Fein, el principal partido nacionalista norirlandés. «La ola de sus votantes nos ha arrastrado a todos», dijo Danny Kennedy, del unionista UUP en el distrito fronterizo de Newry y Armagh, que ha perdido su escaño. Con la participación más alta desde 1998, cuando se recreó la autonomía en Irlanda del Norte tras el Acuerdo de Belfast, las elecciones del jueves avalan la estrategia de derribo de las instituciones compartidas por parte del partido republicano, asociado históricamente al IRA. Aumenta en 3,9% el porcentaje de sus votos de primera preferencia.

La cuenta de escaños concluye hoy, porque el sistema electoral obliga a contar las siguientes preferencias de cada votante, pero la historia de ayer era que el Partido Democrático Unionista (DUP) gana por menos del 0,2%. La otra nota destacada es que la Alianza, un partido centrista que quiere aunar a unionistas y nacionalistas, obtuvo un buen resultado.

Gerry Adams, líder de Sinn Fein pero diputado en el Parlamento de Dublín, confirmó que su partido quiere iniciar el lunes la negociación para crear un nuevo Ejecutivo compartido con los unionistas. Pero su lista de exigencias está encabezada por la más díficil de cumplir, que Arlene Foster no sea ministra principal ni viceministra principal mientras se investiga su posible corrupción en el caso de un programa de subvenciones a calentadores ecológicos. Ella proclama su inocencia y su negativa a dejar el cargo para ser investigada fue invocada por Sinn Fein para hacer caer el Gobierno y volver a las urnas.

Es difícil ver al DUP renunciando a que Foster ocupe una de las dos posiciones de dirección del Ejecutivo para mantener la autonomía, pero la alternativa, si no hay acuerdo, es que Londres la suspenda y gobierne directamente la provincia.

Avalado por ese empate con el DUP tras los malos resultados de hace un año, Adams afirmó ayer que el éxito que ha obtenido su partido se debe a cuestiones como la defensa del matrimonio homosexual; al rechazo al 'brexit' y al legado de Martin McGuinness, que derrumbó el Gobierno autonómico con su dimisión y está gravemente enfermo.

Arlene Foster ganó su escaño en Fermanagh y Tyrone, pero necesitó la suma de segundas preferencias de los votantes a otros candidatos. Su DUP desciende un 1,1%. Nueve meses después de ganar con holgura, estas elecciones anticipadas no la dejan bien parada. Los buenos resultados de la Alianza, 9%, no significan aún el avance de una política no sectaria. Los dos partidos que negociaron los acuerdos de paz, el UUP unionista y el SDLP nacionalista, se quedan porcentualmente donde estaban. La política norirlandesa confirma los dos grandes bloques identitarios, unionista-protestante y nacionalista-católico.