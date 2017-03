El FBI ocultó el perjurio de Sessions

Mientras Jeff Sessions decía bajo juramento que no había tenido «comunicaciones con los rusos», alguien que pudo haber alertado a los senadores que le escuchaban del perjurio que estaba cometiendo y hasta evitar su confirmación para el cargo, le observaba sabiendo de buena tinta que lo que decía no era cierto. Los agentes del FBI habían tropezado con las conexiones rusas del que ahora es su jefe, como fiscal general de EE UU, durante su investigación sobre las injerencias rusas en la campaña electoral. En ese momento «les sudaron las manos», publicó 'The Wall Street Journal'. Al final decidieron callarse.

El jueves el Comité de Inteligencia del Senado pasó horas a puerta cerrada intentando sacar información al director del FBI, James Comey, sobre lo que han averiguado sus agentes durante la investigación en curso, pero este no aceptó contarlo ni con la garantía de una reunión confidencial. «Yo diría que a estas alturas sabemos menos de una fracción de lo que sabe el FBI», estimó frustrado el senador Adam Schiff, el demócrata de más rango en ese comité. «Se niega a responder a nuestras preguntas. No sabemos si es decisión suya o en consulta con el Departamento de Justicia (que dirige Sessions)».

Comey ya dañó su reputación de independiente cuando informó al Congreso diez días antes de las elecciones que reabriría la investigación sobre el manejo de información confidencial que hizo Hillary Clinton en sus emails al haber encontrado un nuevo paquete de estos. En una semana se demostró que no había mensajes nuevos, sólo duplicados de los que se habían investigado, pero el daño de imagen ya estaba hecho.

Un embajador a la baja

El hombre que se enfrentó a los halcones de Bush por su agresivo programa de vigilancia doméstica tiene ahora una nueva oportunidad de redimirse. Los demócratas quieren que sea su organismo el que investigue si Sessions, su jefe, mentía descaradamente cuando dijo no haber tenido ningún contacto con los rusos o simplemente interpretó mal la pregunta, como sostiene él.

«Me cogió por sorpresa la información de que un subrogado de Donald Trump se hubiera estado reuniendo continuamente con los rusos. Y como a mí me han llamado subrogado me centré en eso (en sus contactos como representante de la campaña)», explicó.

El fiscal general insiste en que sus encuentros con el embajador ruso, Serguéi Kisliak, fueron en calidad de senador, pero no fue el Senado el que pagó por sus gastos de viaje a Cleveland (Ohio), sino su cuenta de fondos de campaña. Sessions es, al menos, el quinto asesor de Trump que se reunió con el diplomático ruso antes de que el magnate fuera investido presidente. Precisamente porque casi todos los países del mundo tienen una embajada en Washington, el acceso al círculo íntimo del poder no es tan fácil. Ningún otro miembro del Comité de Servicios Armados en el que estaba Sessions se reunió con el embajador ruso el año pasado.

Kisliak, de 66 años, que estos días es señalado en la prensa como uno de los grandes espías del Kremlin, ha quedado tan marcado por esta exposición de sus contactos que según 'The New York Times' será trasladado pronto a otro destino. En Washington, quienes antes buscaban sus invitaciones ahora no le contestan ni el teléfono.

El vicepresidente, en el foco

Todavía puede quedar más expuesto. El Comité Judicial al que Sessions mintió ha dicho que no se conformará con la aclaración escrita que ha prometido enviar, sino que espera que vuelva a declarar bajo juramento para establecer con precisión cuales fueron sus tratos con Kisliak. El propio Trump ha concedido en un tuit que «podía haber sido más preciso», aunque insiste en que no pretendía engañar al comité. «Esto es una caza de brujas», acusó.

Pese a estar al mando del Departamento de Justicia, Sessions no supervisará las futuras investigaciones sobre las conexiones rusas, al haberse inhibido de ellas por ser parte de esa campaña. Lo hará, sin embargo, su adjunto Dana Boente, y en caso de que sea un fiscal independiente le tocará a él nombrarlo, ya que la ley que delegaba esa nominación en un panel de tres jueces expiró en 1999, tras el escándalo de Bill Clinton.

El jueves se supo también que mientras Trump atacaba a Clinton por haber sido tan «descuidada» con sus emails oficiales, el propio Mike Pence, ahora vicepresidente, usaba una simple cuenta de email privado de AOL para asuntos oficiales que incluso llegó a ser pirateada, según un diario de Indiana, donde era gobernador. Mes y medio después de llegar al poder, y sin que haya terminado de completar su gabinete, el nuevo Gobierno se desmorona. O al menos su credibilidad.