Wilders regresa con un ataque a un diputado de origen turco

Geert Wilders, candidato del partido ultradetrechista Partido de la Libertad, ha dado marcha atrás en su decisión de la semana pasada de suspender su actividad pública. Protagonizó en Twitter un rifirrafe con un diputado de origen turco, Tunahan Kuzu, al que pidió que abandone Holanda «y no vuelva nunca», a lo que el aludido le respondió que su programa político recuerda a «la historia de los años 30», al pedir «el cierre de las mezquitas». «Esta es nuestra tierra, señor Kuzu, no la suya. Turquía es su tierra. Váyase rápido y no vuelva», escribió Wilders.