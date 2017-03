Fillon se dice víctima de un «asesinato político» pero mantiene su candidatura

François Fillon es un cadáver político. El anuncio de su próxima imputación judicial por nepotismo en el 'caso Penelopegate' -el cobro por parte de su esposa y sus hijos de dinero público por trabajos supuestamente ficticios- ha cerrado la tapa del ataúd. El propio candidato del centro-derecha al Elíseo, sin ninguna opción de victoria en las encuestas, se hizo ayer la autopsia. «No solo se me asesina a mí, también la elección presidencial», lamentó antes de que comenzaran a desgranarse las bajas en su equipo electoral: los centristas de la UDI suspendieron su participación en la campaña electoral, el exministro conservador Bruno Le Maire dio la espantada y ya hay alcaldes de derecha que apadrinan a Alain Juppé, el providencial plan B si Nicolas Sarkozy le retira su veto. No falta quien reclama un retraso del escrutinio para que a los conservadores les dé tiempo a cambiar de presidenciable.

Fillon, el defensor de la familia que dio casi un millón de euros en dinero público a su mujer y dos de sus cinco hijos como colaboradores fantasma, ha sido convocado el próximo día 15 por los jueces anticorrupción instructores de su caso. La citación judicial, que también afecta a Penelope, su conyugal ayudante invisible, le advierte del riesgo de que se vea imputado por malversación de caudales públicos y tráfico de influencias, entre otros cargos. Solo dos días después expira el plazo para enviar al Consejo Constitucional las 500 firmas de los patrocinios indispensables a la formalización de las candidaturas, requisito que Fillon que ya ha cumplido. Es el único aspirante que lo ha hecho.

«No cederé»

LA CLAVE El acusado habla de «clima de guerra civil» y Hollande le avisa de que no puede sembrar sospechas sobre policías y jueces

«No cederé, no me rendiré, no me retiraré. Iré hasta el final porque más allá de mi persona se desafía a la democracia», proclamó en una comparecencia informativa de crisis convocada ayer al mediodía en un cuartel general de campaña viciado por una atmósfera fúnebre. Antes de llamar a la resistencia a sus menguantes seguidores, se presentó como víctima de «un asesinato político» mediante una investigación «conducida desde el comienzo exclusivamente en mi contra», con la que «el Estado de Derecho ha sido sistemáticamente violado» y «la presunción de inocencia ha desaparecido completamente».

El diputado de París, y por tanto aforado, anunció que acudiría a la cita con los jueces sin ampararse en su inmunidad parlamentaria para decirles «mi verdad, que es la verdad». «Me remito al pueblo francés porque solo el sufragio universal puede decidir quién será el próximo presidente de la República Francesa», proclamó.

Las acusaciones del presidenciable conservador, que el domingo se había quejado de un «clima de casi guerra civil» en Francia, fueron replicadas en persona por el presidente socialista, François Hollande. «Una candidatura a la elección presidencial no autoriza a arrojar la sospecha sobre el trabajo de policías y jueces, a crear un clima de desconfianza incompatible con el espíritu de responsabilidad y, peor todavía, a lanzar acusaciones extremadamente graves contra la Justicia y nuestras instituciones·, escribió en un comunicado el jefe del Estado en su calidad de «garante de la independencia de la autoridad judicial».

Deserciones

Mientras Fillon dirigía la orquesta en pleno naufragio, los primeros desertores comenzaron a abandonar el barco. Candidato derrotado en las primarias de noviembre, cuando sólo obtuvo el 2,4% de los votos, Le Maire anunció la dimisión de sus funciones de representante para los asuntos europeos e internacionales del candidato Fillon en nombre del respeto a «la palabra dada».

Era una alusión directa a la intención declarada por Fillon de tirar la toalla si resultaba imputado, un anuncio improvisado nada más destapar el semanario 'Le Canard Enchaîné' un escándalo cuya su transcendencia no había bien calibrado su transcendencia. De hecho en su contraataque de ayer insistía en que «cerca de un tercio de los parlamentarios» franceses contrata a parientes, incluida la mujer de Le Maire entre 2007 y 2013. A los jueces les interesa comprobar si los suyos trabajaban de verdad o era una estratagema para incrementar con dinero público el patrimonio familiar. A la opinión pública le escandaliza el importe desmesurado de los emolumentos de sus hijos, todavía estudiantes, y de Penelope, que llegó a cobrar unos 7.000 euros mensuales por ayudar al suplente de su marido en labores de las que los investigadores no han encontrado rastro.

831.400 euros cobró Penelope Fillon como ayudante de su marido en dos periodos, 1988-90 y 1998-2002. A eso se añaden los 57.000 y 27.000 recibidos respectivamente por sus hijos Marie y Charles por el mismo concepto. Emplear a familiares como asistentes está permitido en Francia, pero en el caso de los Fillon no está acreditado que realizasen trabajo alguno.