Un informe británico del atentado de Susa de 2015 destaca la «cobardía» policial

Una investigación judicial llevada a cabo en Reino Unido sobre el atentado en un complejo turístico en Susa (Túnez) que causó 39 muertos -30 de ellos británicos- en 2015 ha concluido que las fuerzas de seguridad locales actuaron de forma «cobarde». Para el juez Nicholas Loraine-Smith, que ha analizado durante seis semanas los pormenores del ataque, reivindicado por el Estado Islámico, la actuación de los agentes fue «caótica» en el mejor de los casos y «cobarde» en el peor. Los policías apostados en las inmediaciones corrieron en dirección contraria al tiroteo en busca de más armas y el terrorista -que entró en el hotel con una pistola y granadas- no fue abatido hasta una hora después. No obstante, el magistrado no ha encontrado relación directa entre la respuesta de los agentes y el elevado número de fallecidos.