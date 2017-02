Cinco vías para refundar la UE en 2025

B Lo llaman libro blanco y es el eufemismo que sirve para ocultar la inquietud e incluso el miedo al futuro. Una terapia de choque en toda regla. Y, claro, si alguien necesita sentarse en el diván, no hay mejor paciente que la Unión Europea, que se enfrenta a un año vital con elecciones en Holanda, Francia y Alemania, cuatro de los seis países fundadores. Llegó el día 'J'.

LAS ALTERNATIVAS uSeguir como ahora. Eternos procesos burocráticos y el Consejo zancadilleando a la Comisión. uSolo mercado interior. Renunciar al ideal de integración política. Lo que siempre quiso Londres. uCooperación reforzada. Grupos de países que se unen en proyectos en los que no participarían los 27. uManda Bruselas. Avanzar todos juntos en materias concretas, cediendo soberanía. uFederalismo total. El supremo ideal del europeísmo, la creación de los Estados Unidos de Europa.

Hoy, el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, presenta en el Parlamento Europeo el esperado Libro Blanco sobre la UE de cara a la cumbre de Roma que se celebra el día 25, coincidiendo con el 60º aniversario del Tratado que lleva su nombre. La expectación es máxima y aunque la propuesta se ha mantenido en el más absoluto secreto, este periódico ha tenido acceso a las claves de un documento de tintes históricos. Tiene doce páginas. Una pregunta: ¿qué quiere ser la UE a 27 en 2025? Y varias propuestas: «cinco vías de actuación» que van desde «el no hacer nada» a «crear los Estados Unidos de Europa». Y, ojo, todo «sin modificar los Tratados» para evitar abrir un melón demasiado incierto.

El texto comenzó a debatirse ayer durante la celebración de un Colegio de Comisarios extraordinario que comenzó a las 17 horas y que terminó ya entrada la noche. Se habló, se debatió... Nada de tecnicismos, política pura y dura, que para algo se autodefinen la «Comisión más política de la historia». Hoy se celebrará otro Colegio, ya convencional, que servirá para dar luz verde al proyecto antes de que sea presentado por la tarde a la Eurocámara.

Seguiremos siendo 27

¿Qué quiere ser la UE de mayor? El Ejecutivo comunitario ha tomado como referencia 2025 y siempre bajo la misma premisa: en breve, tras la marcha de Reino Unido, seremos 27 y pese a las muchas dudas, «tenemos la voluntad de seguir siendo 27 defendiendo nuestros ideales y valores porque Europa y su ampliación es una historia de éxito», explica un alto cargo comunitario. A partir de aquí, toca lo peor, decidir las nuevas reglas de juego entre los Estados miembros y eso llamado 'Bruselas'. ¿Más competencias? ¿Menos? «Ha llegado la hora de tomar decisiones, de mojarse», apostilla.

Juncker, de momento, no lo hará. Como europeísta convencido y confeso, le gustaría más y mejor Europa, pero su opinión es una más de las muchas que ahora se tiene que poner encima de la mesa. La clave: provocar que todos se mojen y no se escuden en Bruselas, la excusa perfecta para casi todos los fracasos políticos nacionales. Hoy, la Comisión pondrá cinco propuestas encima de la mesa «realistas, positivas y no excluyentes» que buscarán diseñar la UE a 27 en 2025.

La primera de las opciones es «no hacer nada y seguir como hasta ahora». ¿Qué significa esto? Seguir con el freno de mano echado, con procesos burocráticos eternos y con el Consejo Europeo zancandilleando constantemente las iniciativas legislativas de la Comisión.

El segundo escenario se basa en plegar velas y limitar la colaboración en torno al mercado interior de la Unión, lo que sería una visión más mercantilista del proyecto, como siempre ha querido Londres.

Las propuestas que tienen más visos de hacerse realidad son las dos siguientes. Porque son las más 'lógicas' teniendo en cuenta por qué derroteros camina la UE. La tercera vía aboga por la llamada «cooperación reforzada», es decir, que grupos de países decidan unirse en proyectos concretos sabedores de la dificultad de hacerlo a 27. Defensa, eurobonos...

La cuarta trata de «avanzar todos juntos en materias muy concretas». Es decir, hasta qué punto están dispuestos los países a ceder soberanía, a que Bruselas tome el mando pase lo que pase como sucede ahora con el área de Competencia, la cartera sin duda más poderosa de la Comisión al tener todas las competencias a su disposición. Aquí, a los Estados sólo les queda aplaudir o resignarse.

Por último, la quinta propuesta es algo así como el escenario idílico que en su día pudo ser, pero que salvo sorpresa nunca será. Es «la propuesta federalista de los Estados Unidos de Europa», que apadrina el ex primer ministro belga y líder liberal de la Eurocámara, Guy Verhofsdadt. Sin embargo, el auge del eurodesencanto y de los populismos ha terminado por sellar su acta de defunción antes incluso de nacer.

Modelos no excluyentes

La Comisión insiste en que estos cinco modelos no son excluyentes y que, por ejemplo, podrían combinarse dos vías diferentes. Es la gran ventaja del folio en blanco. Ahora, serán las capitales las que deben mojarse y decidir qué Europa quieren. Se lanzará un proceso que presumiblemente terminará a finales de año y en el que Juncker detallará por dónde van los tiros en el debate del Estado de la Unión de setiembre que se celebra en la Eurocámara. Será el momento de explicar cuál es el resultado de las muchas reuniones que se celebrarán a varias bandas en los próximos meses.

Llegó el día 'J'. Hoy, la UE comenzará su terapia de choque para decidir qué quiere ser de mayor.