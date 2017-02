Caza de brujas en la Casa Blanca

Donald Trump promete unir al país con un estilo de gobierno que no suena conciliador, de la misma manera que se ha propuesto acabar con las fisuras en su equipo: interrogándolos uno por uno hasta dar con los traidores que filtran información a la prensa. Ya tiene sospechosos, empezando por los funcionarios que ha heredado del Gobierno anterior. «Creo que el presidente Obama está detrás», le acusó ayer.

Su predecesor ha estado disfrutando de unas vacaciones en las Islas Vírgenes, donde el fundador de Virgin, sir Richard Branson, le invitó a su isla privada. Apenas la semana pasada empezó a organizar una lista de prensa al contactar con los medios que le siguieron durante su presidencia. Quien ya no se siente obligado a mantener el silencio de cortesía que se dispensan los presidentes es George W. Bush, que ha sorprendido al defender una prensa fuerte para «mantener a raya a gente como a mí» y ha pedido una ley de inmigración inclusiva.

Trump, que esta madrugada tuvo su primera gran oportunidad de dirigirse al pueblo estadounidense desde que fue investido hace cuarenta días, cree que su mano dura con los inmigrantes indocumentados propicia el ambiente para la prometida reforma migratoria que ni Bush ni Obama lograron aprobar en el Congreso. Ayer empezó la jornada con una entrevista en 'Fox & Friends', uno de los pocos programas «honrados» que le trata «con justicia», donde también evaluó su labor en el Gobierno. «Me doy una A+ (sobresaliente) en esfuerzo, pero una C (suficiente) en Comunicación».

El mandatario defendió su propuesta presupuestaria con la idea de que podrá pagar el aumento del gasto en Defensa gracias a lo que le reembolsarán los aliados y a un hipotético crecimiento económico que piensa elevar hasta el 4%. Según él está al 1%, cuando en realidad roza el 2%. El FMI estima para este año un PIB del 2,3%.

Airear la ineptitud

Para que no naufrague su plan de «hacer grande a EE UU de nuevo», el presidente necesita poner freno a las filtraciones que airean la ineptitud de su Casa Blanca y le han enfrentado con el Congreso al revelar los contactos con Rusia durante su campaña. Para esta misión encuentra al FBI «absolutamente incapaz», bramó la semana pasada en Twitter.

El encargo está ahora en manos de su portavoz, Sean Spicer, que emboscó a una docena de colaboradores en su despacho con la excusa de una reunión de emergencia y les hizo dejar los teléfonos móviles en la mesa de la entrada. En presencia de los abogados de la Casa Blanca, pidió las claves y los revisó, amenazando a los que tenían aplicaciones de seguridad que encriptan y borran los mensajes de texto leídos. «Yo no lo habría hecho así», objetó el presidente. «Los habría cogido uno por uno. Ya sabes, puedes hacer cosas muchísimo peores que esas, seré sincero contigo».

La purga dentro de su círculo más cercano le tiene satisfecho, porque «aquí no tenemos un gran problema de filtraciones. Lo tenemos en el Gobierno». Su desconfianza ha dejado vacantes unas 600 plazas, que «en muchos casos» Trump pretende no remplazar por considerar que son trabajos «innecesarios». Una frase que celebran sus seguidores, a los que arenga contra el despilfarro de la Administración, pero que inquieta a quienes no creen que entienda la complejidad del trabajo que tiene por delante.

Trump dio la razón a sus críticos la víspera, cuando contó que «nadie sabía lo complicada que podía ser la sanidad» a los sorprendidos gobernadores, que arqueaban las cejas al mirarse. Su decisión de recortar el presupuesto del Departamento de Estado como fórmula para aumentar el de Defensa ha alarmado a más de un centenar de generales que creen que Trump no entiende cómo se ganan las guerras. Su estrategia es armarse hasta los dientes y entrar con todo, pero para eso tiene que ganarse a los legisladores que le escucharon por primera vez en el Congreso. Serán ellos los que tengan la última palabra sobre presupuestos, guerras y reformas migratorias.