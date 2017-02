Trump avanza por la senda de Nixon

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intensificó su enfrentamiento con los medios, un día después de anunciar que no acudirá el 29 de abril a la gala anual de corresponsales en la Casa Blanca, algo inédito en 36 años. Trump criticó a su blanco predilecto, 'The New York Times', por el anuncio televisivo emitido anoche, durante la ceremonia de entrega de los premios Oscar, en el que el diario declara que «La verdad es ahora más importante que nunca». «Por primera vez, el deteriorado @nytimes pondrá un anuncio (y uno malo) para intentar rescatar su fallida reputación. ¡Intenten informar de forma exacta y justa!», atacó Trump a través de Twitter.

El sábado por la noche, el mandatario había anunciado que no acudiría a la tradicional cena de corresponsales de la Casa Blanca que, cada año, reúne en un hotel de Washington a lo más selecto de la prensa, del mundo político y a celebridades. «No asistiré a la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca este año. ¡Mis mejores deseos para todos y que disfruten de la velada!», escribió Trump en la red social.

Con su boicoteo de este evento, Trump rompe con una tradición iniciada en 1921, en la que el presidente pronuncia un discurso en el que se ríe de sí mismo y se burla de sus adversarios políticos. La última vez que un mandatario se ausentó de esta cita fue en 1981, cuando Ronald Reagan se recuperaba de un disparo tras un intento de asesinato. Con todo, Reagan estuvo presente mediante una llamada telefónica. El presidente del 'Watergate', Richard Nixon, que menospreciaba a los medios, se saltó el evento en 1972.

NOCHE DE GALA Ronald Reagan Faltó a la cena en 1981, cuando se recuperaba del atentado, pero realizó una llamada telefónica Barack Obama Aprovechó la cita del 2011 para afear al magnate por difundir la falsedad de que había nacido en Kenia

El ahora presidente era un habitual de la cena de corresponsales, aunque de alguna de ellas no guarda buen recuerdo. En 2011, Obama aprovechó para afear a Trump que contribuyera a difundir la falsedad de que había nacido en Kenia y le exigiera un certificado. Algunas fuentes sostienen que el bochorno de esa noche decidió al magnate a aspirar a la presidencia.

Durante su campaña electoral, Trump criticó en varias ocasiones a las cabeceras más prestigiosas del país. Desde que llegó a la presidencia no ha hecho sino aumentar su furia contra los que llama «medios deshonestos», a los que acusa de «enemigos del pueblo». La Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, que organiza la cena con el objetivo de recaudar fondos para financiar becas de periodismo, anunció que la gala se llevaría a cabo, como estaba previsto, el 29 de abril. «Ha sido y seguirá siendo una celebración de la Primera Enmienda (sobre la libertad de expresión) y del importante papel que desempeñan los medios independientes en una república sana», tuiteó el presidente del colectivo, Jeff Mason.

El enrarecido ambiente alentado por Trump ya había llevado a algunos grupos a renunciar a eventos relacionados con la cena. Condé Nast, editora de 'The New Yorker' y 'Vanity Fair', canceló sus exclusivas fiestas previa y posterior y Bloomberg valora retirar su patrocinio del evento. 'The New York Times' lleva años ausente de la cita para evitar acusaciones de que excesiva cercanía con el poder.

La rabieta de Trump llegó después de que el viernes la Casa Blanca impidiera a periodistas de medios críticos la entrada en una sesión informativa con el portavoz, Sean Spicer, a la que éste invitó a otros de menor audiencia pero más agradables para los oídos del presidente.