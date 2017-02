EEUU busca la complicidad de México

Rex Tillerson presidió durante diez años una de las empresas más importantes del mundo, tan grande que tenía su propia política exterior. Una vez investido secretario de Estado, ya no de Exxon Mobil sino de EE UU, ha pasado de negociar con dictadores africanos a ser un extraño en la Casa Blanca. No estaba presente cuando la visitó Benyamin Netanyahu y el presidente anunció la ruptura con más de medio siglo de política exterior basada en la solución de los dos Estados. Tampoco se le vio en Mar-a-Lago cuando la crisis de misiles de Corea del Norte a la luz de las velas, durante la visita del primer ministro japonés, Shinzo Abe. Ni fue despachado a Europa para calmar a los aliados de la OTAN, que recibieron al vicepresidente Mike Pence y al general James Mattis.

No ha dado ninguna conferencia de prensa desde que fue nombrado. El Departamento de Estado hasta ha suspendido su tradicional encuentro diario con la prensa. Carece de equipo. Trump incluso le vetó al hombre que eligió para director adjunto, Elliott Abrams, un veterano de los gobiernos de Reagan y Bush hijo que habría sabido poner la casa en orden, pero que en mayo criticó la designación como candidato del ahora presidente.

Ayer, Trump dio una oportunidad a su secretario de Estado para ejercer su papel al trasladarle la patata caliente de las relaciones con México, que originalmente había encargado a su yerno, Jared Kushner, sin ninguna experiencia internacional pero presente en todas esas reuniones claves de política exterior a las que Tillerson no fue invitado.

«Un viaje duro», reconoció ayer el presidente. Desde el día que lanzó su campaña, Trump ha agriado las relaciones con su vecino del sur y tercer socio comercial. Primero al decir que todos los mexicanos eran «violadores, traficantes o criminales», una definición que explica el que solo esté deportando a «tipos malos». Insiste en que hará pagar a México por la construcción del muro y amenaza con gravar con un 20% las importaciones para recuperar un coste aún no determinado. También boicoteó con un tuit la buena voluntad del presidente Enrique Peña Nieto, al que había invitado a la Casa Blanca, pero «si no va a pagar por el muro mejor que no venga».

«Operación militar»

Ayer, Tillerson tenía ante sí la difícil labor de convencer a su «querido vecino» de que pague por el dichoso muro, acepte a los centroamericanos que EE UU quiere deportar a México y renegocie los términos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que según el presidente genera un déficit comercial de 66.200 millones de euros y ha cerrado 70.000 fábricas. Para ayudarle en esta «dura» labor, Trump le mandó a uno de sus generales favoritos, John Kelly, que como secretario de Seguridad Doméstica «está haciendo una labor increíble en la frontera», presumió. «Estamos sacando a los tipos malos a un ritmo nunca visto. Una verdadera operación militar», dijo para escalofrío generalizado.

A esas horas Kelly intentaba convencer a México de que «no habrá deportaciones masivas» ni se usará la «fuerza militar». El portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, le ayudó al precisar que lo que el presidente quería decir es que «se está realizando con un alto nivel de precisión y sin errores». Tillerson, por su parte, se deshacía en halagos hacia ese «querido vecino» del que «como texano» siempre se ha sentido muy cerca, y prometía a su desconfiado homólogo una relación de «respeto» basada en los intereses mutuos.

Luis Videgaray no podía dejarse influenciar en público por las buenas palabras del vecino gringo, así que solo llegó a celebrar este «primer paso en la buena dirección» de lo que anticipa será «un proceso de largo plazo» de diálogo.

A priori, los mexicanos insistieron en que no aceptarán a más ciudadanos que los suyos, pero ayer abrieron una ventana al decir que para tratar sobre cuestiones que afectarían a otros gobiernos habría que convocar una gran cumbre con Estos en la que, presumiblemente, decidir la suerte común de ese paso fronterizo que el Gobierno de Trump quiere sellar. El país azteca lleva años haciendo el trabajo sucio de EE UU en su puerta trasera.