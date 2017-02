Seúl implica a un diplomático del Norte por el 'caso Kim Jong-nam'

El asesinato de Kim Jong-nam, hermano del líder norcoreano, en una terminal 'low cost' del aeropuerto de Kuala Lumpur, capital de Malasia, no para de aportar jugosas novedades. A la detención de una mujer que supuestamente participó directamente en la acción criminal, siguió la negativa del Gobierno malasio a ceder a Pyongyang el cuerpo del fallecido sin haberle practicado la autopsia. El régimen norcoreano, que en un principio se desentendió del caso y luego se permitió ciertas exigencias, está en el punto de mira de las investigaciones y no le va a ser fácil eludirlas. Las sospechas ahora afectan al más alto nivel diplomático .

La Policía de Malasia anunció ayer mismo que ha pedido entrevistar a dos norcoreanos, incluido un diplomático de la embajada en Kuala Lumpur, en relación con la muerte de Kim Jong-nam. El jefe de la Policía, Jaled Abu Bakr, dijo que los sospechosos son el segundo secretario de la embajada norcoreana, Hyon Kwang-song, y el empleado de la aerolínea Air Korea, Kim Uk-il, y aseguró que ambos aún se encuentran en Malasia.

La Embajada de Corea del Norte en Malasia pidió ayer la liberación «inmediata» de los sospechosos detenidos en relación con el crimen, aunque solo uno es norcoreano.

Según el Policía malasia, las dos mujeres sabían que estaban manipulando un producto tóxico y ambas estuvieron en dos centros comerciales de Kuala Lumpur practicando la manera como rociar la cara de la víctima.

Nula colaboración

Las autoridades malasias no han identificado formalmente a la víctima -lo ha hecho de manera indirecta el régimen del Norte- ni han aclarado las causas de la muerte. El jefe de la policía dijo que las autoridades norcoreanas no han cooperado en la investigación sobre el crimen, cometido la pasada semana, y no han facilitado los registros médicos y dentales que les reclamaron las malasias para identificar el cadáver.

Kim Jong-nam, exiliado desde hace años y enemistado con el régimen que han presidido su abuelo, su padre y ahora su hermano, viajaba con un pasaporte diplomático bajo el nombre de Kim Chol, con destino a Macao. En una sala del aeropuerto fue abordado en el aeropuerto de Kuala Lumpur por las dos mujeres y minutos después murió.

La Policía malasia ha arrestado, además de a dos mujeres supuestas autoras materiales del crimen, a un malasio y un químico norcoreano, al tiempo que ha cursado una orden de busca y captura contra cuatro norcoreanos que salieron del país poco después del suceso y que Jaled Abu Bakr cree que ya estarían en Pyongyang.

El jefe de la policía también dijo que ningún familiar de Kim Jong-nam ha acudido a Malasia para facilitar muestras de ADN que permitan identificar el cadáver pese a que ayer se esperaba la llegada al país del hijo de la víctima, Kim Han-sol.