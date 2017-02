Cuba desbarata la entrega del premio Payá al impedir la entrada del galardonado

El Gobierno de Cuba calificó de «grave provocación internacional» el intento del secretario general de la OEA, Luis Almagro; el expresidente de México, Felipe Calderón, y la parlamentaria chilena Patricia Aylwin de viajar a la isla para participar ayer en el acto de entrega del premio Oswaldo Payá, organizado por la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, una ONG que dirige la opositora Rosa María Payá, hija del fundador del Movimiento Cristiano Liberación fallecido en 2012 en accidente de tráfico. Mientras algunos medios hablan de «grave crisis política» otros observadores reducen el alcance del incidente diplomático.

Almagro, Calderón y Aylwin recibieron la comunicación de no volar a la isla. El pasaporte diplomático del titular de la OEA garantizaba el viaje, pero éste aceptó cancelarlo cuando el Consulado cubano de Washington informó de que no daría el visado porque consideraba su presencia «una provocación inaceptable». Según Almagro, su visita «no era diferente a otras que he hecho a eventos similares en Latinoamérica organizados por la sociedad civil».

Un observador latinoamericano con muchos años de residencia en la isla subraya que aquí la llamada 'sociedad civil' se identifica con la disidencia y sus miembros son considerados mercenarios pagados por EE UU para desestabilizar al Gobierno. «Me llama la atención que Almagro se haya prestado. Todos conocen que la oposición no está permitida en Cuba. Da la sensación de que buscaban montar un tinglado, quizá para ver la reacción» del Ejecutivo, señala el analista.

Al llegar a la jefatura de la OEA, el uruguayo tendió la mano a la cooperación con Cuba, expulsada del organismo en los 60. Pero su posición con Venezuela, uno de los principales socios del castrismo, ha podido influir. «Esta prohibición al viaje es otra manera de demostrar que la OEA no les interesa», agrega el observador. Mientras el revuelo por los vetos crecía en el mundo, Raúl Castro recibía a una delegación de congresistas estadounidenses.

El caso de la hija del expresidente Aylwin -al que se premiaba de manera honorífica- y del sucesor de Vicente Fox fue menos diplomático. Se enteraron en el aeropuerto por las aerolíneas. El Ejecutivo de Chile adelantó que llamaría a consultas a su embajador en La Habana. La cancillería mexicana «lamentó» la decisión cubana.

En la casa de la familia Payá quedaron los premios. «No van a ser entregados. Seguirán en esas sillas vacías hasta que ellos puedan venir» a recogerlos y a «compartir nuestra liberación», dijo Rosa María Payá.