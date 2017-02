Un intelectual de la guerra

De todos los generales que rodean a Donald Trump en el Gobierno, 'HR' McMaster es el único al que no habrá que añadir el título de 'retirado'. Los expertos creen que eso le hace más vulnerable a las presiones del presidente y de su círculo de ultraderecha.

Presumiblemente no habría podido declinar la oferta de 'servir al país' como asesor de Seguridad Nacional, que rechazaron el vicealmirante Bob Harward y el general David Petraeus. Al venir del comandante en jefe, para McMaster no es una oferta sino una orden. Trump puso música clásica al anuncio de tres minutos en un sofá victoriano de Mar-a-Lago y el general, toda la intelectualidad de la guerra que complace a propios y extraños.

El 20 de julio de 2013 publicó en 'The New York Times' una columna que deletrea la filosofía crítica con la que convirtió su tesis doctoral, 'Abandono del deber', en un 'bookseller'. Durante años fue libro de obligada consulta en el Pentágono y ahora lo es para todos los que quieren aventurar los consejos que dará al impredecible líder su nuevo alto mando de cabecera. McMaster sustituye al general retirado Michael Flynn, que «perdió la confianza» del presidente a los 24 días de llegar a la Casa Blanca por sus conversaciones con el embajador ruso, de las que no informó al vicepresidente, Mike Pence.

El cambio de un conspiracionista e islamófobo por un respetado general crítico con las guerras de Vietnam, Irak y Afganistán crea la ilusión de que moderará los instintos bélicos de Trump. McMaster tiene el aspecto del general Patton pero, como el general retirado James Mattis que dirige el Pentágono, cita a Sun Tzu, el filósofo y estratega de la antigua China para el que «el supremo arte de la guerra es la capacidad para subyugar al enemigo sin luchar».