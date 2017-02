«¿Qué se ha fumado Trump?»

Trump se inventó un incidente con inmigrantes en Suecia y como no podía ser de otra manera, Twitter respondió con ironía. Siempre atentos a los 'trending topic', los tuiteros usaron el hashtag #swedenincident para 'solidarizarse' con el país escandinavo y burlarse de los comentarios del presidente de EE UU.

Más información Suecia pide explicaciones a EE UU por la alusión de Trump a un supuesto atentado que no existió

Al hablar ante sus seguidores en Florida este fin de semana, el multimillonario estadounidense aludió a un incidente terrorista en el país escandinavo. Y nadie sabía de qué se trataba. En un acto público al estilo de campaña, Trump mencionó una lista de lugares que han sido blanco de ataques terroristas. "Uno mira lo que está ocurriendo en Alemania, uno mira lo que pasó anoche en Suecia. Suecia, ¿quien lo creería? Suecia. Recibieron a muchos. Están teniendo muchos problemas que jamás imaginaron", señaló en el discurso, en el que defendió su decreto para impedir el ingreso de refugiados y ciudadanos de siete países musulmanes, que fue suspendido por la justicia.

También mencionó a Bruselas, Niza y París, ciudades que han sido víctima de atentados terroristas.

En el mes que lleva en la Casa Blanca, el gobierno de Trump ha sido objeto de críticas y ridiculizaciones por mencionar ataques que jamás tuvieron lugar.

Trump, discussing terror, seamlessly mentions incident "last night in Sweden".



There was NO "incident" in Sweden last night. pic.twitter.com/XtcC4PRiNU — Steve Kopack (@SteveKopack) 19 de febrero de 2017

"¿Suecia? ¿Un ataque terrorista? ¿Qué se ha fumado?", escribió el ex primer ministro sueco Bildt en Twitter.

Sweden? Terror attack? What has he been smoking? Questions abound. https://t.co/XWgw8Fz7tj — Carl Bildt (@carlbildt) 19 de febrero de 2017

JUST IN: Crime scene photos from the #SwedenIncident have been released. pic.twitter.com/j9MtXkDY0z — Impeach Donald Trump (@Impeach_D_Trump) 20 de febrero de 2017

Four extremists responsible for #swedenincident are still at large, if you see these people phone @realDonaldTrump at once pic.twitter.com/vXPhWOPak1 — David (@DangerMouse_11) 19 de febrero de 2017