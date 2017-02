Un presidente que va a salir muy caro

miami. La realidad alternativa de los conservadores fiscales que votaron por Donald Trump para que ponga freno al despilfarro del Gobierno federal chirría cada que vez que se encienden los motores del 'Air Force One'. El Boeing VC-25 diseñado especialmente para trasladar al presidente de EE UU con las máximas medidas de seguridad y confort volvió a despegar ayer camino a Palm Beach, donde Trump ha elegido pasar cada fin de semana desde que juró el cargo. A 200.000 dólares (189.000 euros) por hora de vuelo, cada visita del magnate a su club de Mar-a-Lago cuesta a los contribuyentes 1,2 millones de dólares (1.130.000 euros), pero eso es sólo el principio de una larga factura que se calcula en al menos tres millones de dólares (2,8 millones de euros) por fin de semana. Y van tres seguidos, lo que suma ya más de 9,4 millones de euros.

Reverberan en los archivos las palabras del entonces candidato del Partido Republicano que criticaba a Barack Obama por tomarse demasiadas vacaciones a costa de los contribuyentes. «Cuando yo sea presidente no saldré de la Casa Blanca, porque habrá tanto trabajo que hacer...», dijo en una entrevista a 'The Hill' en 2015.

Trump ha encontrado «fascinante» la mansión presidencial de Washington que todavía recorre pellizcándose incrédulo, pero el multimillonario de tabloides que durante décadas animó la escena social de Nueva York no ha querido renunciar a la brisa de las palmeras en una opulenta mansión junto al mar que ha convertido en su «Casa Blanca de invierno».

Podía haberse conformado con las montañas de Maryland, a corta distancia de helicóptero, donde la residencia de Camp David está preparada para garantizar la seguridad de los delicados asuntos que pueden interrumpir la cena de un presidente. En lugar de ello los comensales de Mar-a-Lago, que desde el mes pasado pagan el doble de cuota para codearse con el mandatario, disfrutaron hace una semana de la escena hollywoodiense en la que el presidente y el primer ministro japonés, Shinzo Abe, averiguaban los detalles más críticos de la última prueba de misiles de Corea del Norte. Mientras los camareros retiraban los platos de la ensalada, los novatos asesores de la Casa Blanca examinaban documentos de gobierno a la luz de sus teléfonos móviles, para iluminar una mesa decorada con velas.

Cualquier espía de pacotilla y hasta Mark Zuckerberg, patrón de Facebook, saben que las cámaras y micrófonos de los teléfonos móviles pueden ser pirateados fácilmente para interceptar la información a su alrededor. Richard de Agazio, uno de los comensales, colgó fotos de «la ráfaga de actividad» que se desató en la mesa presidencial cuando se recibió la noticia de la crisis con Kim Jong-un. La Casa Blanca sostuvo después que no se discutieron asuntos clasificados sino solo logísticos sobre la conferencia de prensa que darían, pero en ella la participación de Trump no pasó de una frase.

Y luego el presidente arrastró a su invitado asiático a la boda que se celebraba en uno de los salones contiguos, con un argumento inquietante. «Son miembros del club desde hace mucho tiempo. Me han pagado una fortuna».

Acercarse al poder cuesta

En concreto, 100.000 dólares (94.000 euros) al año, que se duplicaron el mes pasado cuando subió el caché del club al que se han apuntado desde su asesor Rudy Giuliani hasta cualquier acaudalado hombre de negocios que quiera acercarse al círculo del poder. Esto no impidió que el número de socios subiera un 2% en un mes, y aún más la cuota de alojamiento de los hoteles cercanos que hospedan a toda la comitiva del presidente. Los más íntimos se quedan en Mar-a-Lago, donde el Gobierno paga sus gastos de alojamiento y por tanto engrosa los bolsillos del multimillonario que ha llegado a la Casa Blanca sin deshacerse de sus negocios.

Sólo en la instalación de carpas de seguridad, torres de luces, servicios portátiles y alquiler de carritos de golf, los contribuyentes pagaron al club 12.000 dólares (11.300 euros) en un fin de semana, según 'The Washington Post'. La Policía local lleva ya 60.000 dólares (56.500 euros) en pago de horas extras a sus agentes, una bicoca en comparación a los 470.000 euros que cuesta a Nueva York proteger la Torre Trump de la Quinta Avenida, donde residen la primera dama y su hijo de once años.

Eso no incluye las pérdidas que sufren los negocios de alrededor con las restricciones de seguridad. Si en Nueva York el alcalde Bill de Blasio fue crucificado por decir que el sufrimiento de Tiffany and Co. es lo que menos le preocupa, en Palm Beach los congresistas han pedido al gobernador de Florida que interceda ante el gobierno para limitar los contratiempos.

Todos los viernes a las 14:30 horas se cierra el corredor aéreo de diez millas que rodea a esta 'Casa Blanca' de 69.000 metros cuadrados en la playa y un aeropuerto cercano en el que operan 28 negocios con un impacto económico de 27 millones anuales. Se acabaron las clases de vuelo, los aviones con pancartas en la playa y cualquier otro servicio que dependa del pequeño aeródromo de Lantana, donde en fin de semana no aterriza ni el 'Air Force One', que se posa en el internacional de West Palm Beach.

Esta noche el trayecto que lo separa del aeropuerto de Melbourne, al sur de Orlando, será cubierto por la campaña electoral de Donald J. Trump 2020, que celebra en ese distrito su primer acto de campaña a cuatro años de las elecciones. Él disfruta de las mieles del poder, aunque sus vecinos no vean la hora de recuperar la normalidad.