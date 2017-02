Trump se deshace de su general de confianza

En poco más de tres semanas Donald Trump ha provocado con sus órdenes ejecutivas una crisis constitucional que aún se dirime en los tribunales, ha hundido las relaciones con su vecino del sur y tercer socio comercial hasta niveles nunca vistos desde la Guerra de la Independencia, ha autorizado una escalada militar en Yemen que deja en la cuerda floja la colaboración con ese país en la lucha contra Al-Qaida y ha batido el récord de perdida de confianza en su consejero de Seguridad Nacional, que también era el principal interlocutor del Kremlin en la Casa Blanca. Michael Flynn ha durado en el cargo 24 días, dos menos que su hijo de mismo nombre en el Equipo de Transición.

Michael Flynn Jr podía haber llegado hasta el Gobierno de no ser porque un desequilibrado decidió coger las armas para desmantelar la red de tráfico de niños para ritos satánicos que, según él, dirigía el manager de campaña de Hillary Clinton John Podesta en la parte trasera de una pizzería de Washington. Como su padre podría haber seguido filtrando los informes de inteligencia diarios que recibía en nombre del presidente si 'The Washington Post' no hubiera recibido las transcripciones de sus conversaciones con el embajador ruso, con el que discutió el levantamiento de las sanciones que la administración Obama acababa de imponer.

La versión oficial de la Casa Blanca es que Flynn «no hizo nada ilegal», sino que perdió la confianza del presidente por olvidar «cuestiones críticas» de su conversación con una potencia extranjera. Extraoficialmente la Casa Blanca quiere que el público crea que el vicepresidente, Mike Pence, al que Flynn aseguró que no había discutido las sanciones con el embajador ruso Sergey Kislyak, ha pedido su dimisión por haberle hecho caer en un renuncio público. En la práctica, pocos creen que el exgeneral de tres estrellas actuase por su cuenta, sino en nombre del presidente.

El calendario es inquietante. Obama cumplió su promesa de cobrarse las injerencias de Rusia en la campaña electoral estadounidense el 29 de diciembre, cuando anunció nuevas sanciones, expulsó a 35 diplomáticos del Kremlin y cerró dos de sus instalaciones en EE UU. El ministro de Asuntos Exteriores, Sergey Lavrov, advirtió que Moscú correspondería con acciones recíprocas que harían a Washington «sentirse muy mal». Tras la llamada de Flynn al embajador ruso, el Kremlin cambió de opinión: «Aunque tenemos el derecho a tomar represalias, no recurriremos a esta diplomacia de cocina sino que planearemos nuestros próximos pasos para restablecer las relaciones rusoestadounidenses basándonos en las políticas del gobierno de Trump». El entonces presidente electo aplaudió públicamente por Twitter el resultado de las negociaciones trabadas por su asesor de Seguridad Nacional. «¡Gran movimiento de Putin postergarlo! Siempre supe que era un tipo muy listo».

Alianzas conocidas

Por si acaso no sabía lo que hacía su mano derecha, tres días después de ser investido presidente la fiscal general en funciones, Sally Yates, a la que los jefes de la inteligencia informaron sobre las conversaciones de Flynn con el embajador ruso, notificó de ello al consejero de la Casa Blanca Donald McGahn, con la transcripción de sus conversaciones en la mano. Según el portavoz Sean Spicer, el presidente fue informado de ello «inmediatamente», pero no ocurrió hasta el lunes por la noche, después de que 'The Washington Post' sacase todo esto a la luz que «perdió la confianza» en su general.

El ángulo prorruso de Flynn no era ningún secreto. En diciembre de 2015 viajó a Moscú con gastos pagados para dar una conferencia y se sentó a la derecha de Putin en la mesa de honor durante el aniversario de la cadena Russian Television. En el círculo íntimo de Trump eso no es tan inusual. Su secretario de Estado, que hoy se reunirá por primera vez con su homólogo ruso, recibió de Putin la medalla de la Orden de la Amistad. Todo eso podría haber pasado desapercibido si Rusia no hubiera intervenido en la campaña electoral en favor de Trump al piratear los servidores del Partido Demócrata.

Flynn se había señalado demasiado en un tema que toca el ego electoral del presidente, pero su dimisión no pondrá fin a la conexión rusa. Los demócratas piden una investigación concienzuda de las mimas en el Congreso y empiezan a encontrar aliados entre los republicanos. De momento, la principal ventaja de la dimisión de Flynn es la eliminación de un conspiracionista e islamófobo, que puede ser sustituido por otro general condenado por descuidar los secretos de Estado y mentir al FBI, el general David Petraeus. Otros candidatos incluyen al general retirado Keith Kellogg y al vicealmirante Bob Harward.