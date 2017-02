El Gobierno de Italia dice haber sufrido varios ciberataques rusos el año pasado

El Ministerio de Asuntos Exteriores italiano sufrió diversos ciberataques durante cuatro meses del año pasado por parte de piratas que, supuestamente, actuaban siguiendo órdenes del Gobierno ruso. El Ejecutivo de Roma confirmó ayer este episodio después de que fuera desvelado por el diario británico 'The Guardian', y aclaró que los intentos de espionaje no alcanzaron el sistema cifrado utilizado por la diplomacia italiana para transmitir la información más sensible. Se limitaron al parecer al programa que gestiona los correos electrónicos del personal del Ministerio y de las embajadas.

Cuando sufrió los ciberataques estaba al frente de Asuntos Exteriores el actual primer ministro italiano, Paolo Gentiloni, quien no fue víctima de los piratas informáticos porque evitaba usar el correo electrónico. Varias fuentes citadas por el diario británico señalaron que detrás de estos episodios está Rusia, que reaccionó a la noticia echando balones fuera, como es habitual en estos casos. Maria Zajárova, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Moscú, aseguró que «no hay hechos que prueben estas afirmaciones. Si Italia tiene datos concretos, estamos dispuestos a colaborar». La Fiscalía de Roma investiga el caso.

Hace un mes se dio a conocer la detención de los hermanos Giulio y Francesca Occhionero por haber espiado con dispositivos electrónicos supuestamente a 18.000 personas durante años, entre ellos el ex primer ministro Matteo Renzi y otros altos cargos, sin que al parecer haya relación entre ambos hechos.