Sobresalto en una central nuclear francesa

Cinco trabajadores resultaron ayer levemente intoxicados por la humareda de un incendio registrado en la zona no nuclear de la central francesa de Flamanville (Normandía) que causó la parada automática de uno de sus dos reactores. Las autoridades gubernativas, que no activaron los planes de emergencia ni de evacuación, puntualizaron que se trató de un incidente técnico significativo pero no de un accidente nuclear.

La compañía eléctrica pública EDF, que explota la central, relató que el siniestro se declaró a las diez menos veinte de la mañana y provocó una detonación en la sala de máquinas antes de ser rápidamente controlado por los retenes de bomberos. Añadió en un comunicado que no hubo consecuencias para la seguridad de las instalaciones ni para el medio ambiente.

El director de la central, Stéphane Brasseur, explicó que la sala de máquinas afectada utiliza la parte no radiactiva del vapor de los reactores para producir electricidad con un alternador y una turbina. «Este conato de incendio causó un ruido importante pero no se trató de ninguna manera de una explosión», dijo. El prefecto (gobernador civil) del departamento de La Mancha, Jacques Witkowski, indicó que «un ventilador tuvo un problema mecánico que engendró una detonación, un principio de incendio y sobre todo una emanación de humo que incomodó a cinco asalariados, que están totalmente indemnes». Descartó la hipótesis de un acto voluntario y subrayó la «ausencia de todo riesgo nuclear».

Cuarenta años

La organización ecologista Greenpeace apuntó que se trataba del tercer incendio en una instalación nuclear francesa en diez días tras los dos registrados en la central de Cattenom (Moselle). «Todo esto se inscribe en un contexto de degradación grave de los reactores franceses, de los que más de la mitad están afectados por un centenar de anomalías graves», valoró. En servicio desde 1985 y 1986, los dos reactores de Flamanville están diseñados para una duración de explotación de por los menos cuarenta años. Los estudios para una eventual prórroga de diez años tendrán lugar a partir de 2018.

Se trata de reactores a agua presurizada, tecnología que comparten con los otros 56 desplegados en Francia entre 1977 y 1999. Este parque, que el Gobierno desea reducir a la mitad en el horizonte de 2025, suministra el 75% de la producción eléctrica del país.

En el complejo de Flamanville, situado en la costa oeste de la península de Cotentin, EDF construye desde 2007 un nuevo reactor de tipo EPR, más potente y más seguro según sus promotores. Su entrada en servicio se ha retrasado de 2012 a 2018 y su presupuesto inicial se ha triplicado hasta llegar a los 10.500 millones de euros.



LOS DATOS

58 Reactores nucleares funcionan en la actualidad en Francia. Desde 2007 se construye un nuevo reactor con la misma tecnología de agua presurizada.

75% es el porcentaje de la producción eléctrica del país que es suministrado por las centrales nucleares.