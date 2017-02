Un caso de sobornos empaña el inicio del diálogo Santos-ELN

El escándalo por el pago de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht en Colombia salpica a Juan Manuel Santos y empañó la instalación en Quito de la fase pública de la mesa de dialogo con el Ejército Nacional de Liberación (ELN). Casi al mismo tiempo que los representantes abrían en la capital ecuatoriana la negociación que podría conducir a la paz con la última guerrilla del país, el fiscal general Néstor Humberto Martínez, pidió investigar el supuesto ingreso de un millón de dólares (960.000 euros) de la empresa brasileña en la campaña para la reelección del presidente en 2014. El intermediario habría sido el excongresista Otto Bula, detenido el mes pasado por su participación en el reparto de 11 millones de dólares en sobornos por Odebrecht desde 2009 para obtener contratos de infraestructura.

El Gobierno colombiano desmintió de inmediato las acusaciones. El ministro de Transparencia, Camilo Enciso, aseguró ayer que la Fiscalía acusó sin pruebas. Agregó que es una estrategia del uribista Centro Democrático para desviar la atención por el mismo caso que lo vinculan a los sobornos que la empresa admitió haber pagado en 12 países de Latinoamérica y África para adjudicarse contratos de construcción. Y el director de la campaña reelectoral de Santos, José Roberto Prieto Uribe, calificó de «infundados, tendenciosos y calumniosos» los nexos que señala la Fiscalía.

También el vicepresidente Germán Vargas Llera, con aspiraciones presidenciales para el 2018, se desmarcó de inmediato del aquelarre. Anticipándose a posibles acusaciones, difundió una carta asegurando que cuando fue candidato a la vicepresidencia «nunca intervine, ni directa ni indirectamente, en el manejo de tesorería ni en la financiación de la campaña». Desde que asumió el cargo en el 2014, él decidía la concesión de obras y ninguna fue para Odebrecht, pero pidió que «caiga quien caiga» continúen las investigaciones de la Fiscalía.

Los adversarios de Santos no esperaron a que la autoridad electoral compruebe las acusaciones. El uribismo en bloque, el expresidente Andrés Pastrana y el exprocurador Alejandro Ordóñez pidieron la renuncia del jefe del Estado.

La noticia fue un nubarrón para los delegados del último premio Nobel de la paz durante la instalación formal, después de tres años de diálogos exploratorios, de la fase pública de la Mesa de dialogo entre el ELN.

Representantes e invitados se reunieron en la hacienda de Cachampamba, a 25 kilómetros al norte de Quito. No tuvo un perfil alto. No asistió el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, porque el 27 de octubre recibió un plantón en la Capilla del Hombre, al cancelarse la instalación porque el ELN no liberó a los secuestrados.

El jefe de la delegación gubernamental, Juan Camilo Restrepo, afirmó que la «mesa con el ELN no debe confundirse con una paz exprés». Lo único en contra es que a diferencia de la negociación con las FARC, con un Gobierno recién estrenado, a Santos ahora solo le quedan dos años en la presidencia.

Ayer fue el primero de los 45 días de sesión ininterrumpida de trabajo donde los primeros puntos a tratar serán la participación de sociedad colombiana y el final de las acciones de guerra.