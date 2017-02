Una joven se queja a Maduro del hambre de sus compañeros

la habana. La respetuosa intervención de la estudiante de 16 años Dulvi Tabarquino durante el programa televisivo 'Los domingos con Maduro' destapó públicamente la situación de hambruna en Venezuela. La adolescente, en los 2,30 minutos en los que uso el micrófono, denunció que la infraestructura del liceo Benito Canónico, de Guarenas, estado Miranda, es un desastre, que muchos de sus compañeros «se desmayan de hambre» y que la seguridad es insuficiente en otros centros educativos. Nicolás Maduro lamentó tener que «escuchar esta verdad». Ordenó los responsables nacionales de Educación un informe exhaustivo. Y a la chica le recomendó que «salga a la calle para hacer oír su palabra y conquistar sus derechos».

Entre sonrisas pero sin temor, la joven Dulvi pidió ayuda al Gobierno. «Tenemos problemas con la infraestructura, nos han robado muchas veces, ahorita no tenemos portón, también necesitamos nuestro comedor porque somos 450 estudiantes que no tenemos ni desayuno ni almuerzo en el liceo porque nos suspendieron el sistema del comedor hace dos años», dijo. «¿Y que han hecho?», preguntó Maduro. «Las solicitudes», respondió ella. El presidente añadió que «no se pueden quedar en la solicitud, ustedes se tienen que movilizar ir a la calle, que se sientan sus palabras y conquistar su derecho en la batalla».

Pero la chica continuó que «también tenemos la infraestructura muy mala, necesitamos pintura para nosotros mismos pintar nuestro liceo. (.) La azotea se está cayendo tiene un hueco y se está cayendo el techo.». El presidente ordenó un informe inmediato. Y Dulvi no se callaba. «También necesitamos luces, pupitres, seguridad, ya no solo en este liceo sino en otros cercanos» agregó. Maduro, cuya popularidad apenas alcanza el 10% atinó a decir que «lamento mucho haber tenido que estar acá para escuchar esta verdad».

Muerte infantil

ONG y opositores aprovecharon para recordar que en 2016 murieron 28 niños al día, según cifras extraoficiales, por desnutrición severa a causa de la escasez de alimentos y de medicamentos. El reparto de comidas a través de los Comités Locales de Alimentación y Producción (Clap) es insuficiente. La diputada opositora Olivia Lozano acusó al chavismo de «indolencia» ante el aumento muertos por hambre. En el estado de Bolívar suman cuatro en lo que va de 2017.

La reclamación televisada surtió efecto inmediato. El lunes, maquinaria pesada y obreros gubernamentales, identificados por los brazaletes con la bandera tricolor, reparaban las instalaciones del liceo.

Según su directora, Jacqueline Moslaga, «antes los muchachos no valoraban la comida y había que tirala (.) Es que la situación que vive el país ha obligado a los muchachos a venir sin comer porque en sus casas no tienen alimentos y no pueden asistir a clases sin desayuno ni almuerzo».